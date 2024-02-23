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شمال إفريقيا

تونس

الحكم على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بالسجن 8 سنوات

الحكم على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بالسجن 8 سنوات
الحكم على الرئيس الأسبق منصف المرزوقي بالسجن 8 سنوات
تونس

مُحدث- الحكم على زعيم حركة النهضة التونسية الغنوشي بالسجن 3 سنوات

مُحدث- الحكم على زعيم حركة النهضة التونسية الغنوشي بالسجن 3 سنوات
مُحدث- الحكم على زعيم حركة النهضة التونسية الغنوشي بالسجن 3 سنوات
الجزائر

الجزائر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.2% العام المقبل

الجزائر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.2% العام المقبل
الجزائر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 4.2% العام المقبل
الجزائر

الجزائر: الرئيس تبون يعين رئيس جديد للحكومة

الجزائر: الرئيس تبون يعين رئيس جديد للحكومة
الجزائر: الرئيس تبون يعين رئيس جديد للحكومة
تونس

تونس: هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب مدينتين ساحليتين

تونس: هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب مدينتين ساحليتين
تونس: هزة أرضية بقوة 3.8 درجة تضرب مدينتين ساحليتين
المغرب

المغرب: 120 مليار درهم الميزانية المتوقعة لإعادة إعمار 6 أقاليم متضررة من الزلزال

المغرب: 120 مليار درهم الميزانية المتوقعة لإعادة إعمار 6 أقاليم متضررة من الزلزال
المغرب: 120 مليار درهم الميزانية المتوقعة لإعادة إعمار 6 أقاليم متضررة من الزلزال
أهم الأخبار

زاوية بودكاست: أسبوع حافل .. زلزال، إعصار واحتمالية عزل

زاوية بودكاست: أسبوع حافل .. زلزال، إعصار واحتمالية عزل
زاوية بودكاست: أسبوع حافل .. زلزال، إعصار واحتمالية عزل
المغرب

المغرب يطلق برنامج إعادة إيواء للمتضررين من الزلزال

المغرب يطلق برنامج إعادة إيواء للمتضررين من الزلزال
المغرب يطلق برنامج إعادة إيواء للمتضررين من الزلزال
ليبيا

مُحدث- موانئ كبرى في ليبيا تعود للعمل بعد إغلاقها بسبب الإعصار

مُحدث- موانئ كبرى في ليبيا تعود للعمل بعد إغلاقها بسبب الإعصار
مُحدث- موانئ كبرى في ليبيا تعود للعمل بعد إغلاقها بسبب الإعصار
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