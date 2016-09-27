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مازن البستاني
مازن البستاني
مازن البستانيIndustry Expert مازن البستاني هو شريك رئيس الخدمات المصرفية والتمويل في بيكر أند ماكينزي حبيب الملا في دبي، لديه خبرة أكثر من 19 عاما في القانون المصرفي والمالي في منطقة الشرق الأوسط، وخبرة لأكثر من 7 سنوات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة .وهو مدير مهني معتمد من معهد Mudara ، وعضوا في الجمعية البريطانية لإدارة الأوراق المالية.
الأعمال

مشروع قانون الإفلاس الجديد

مازن البستانيIndustry Expert
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