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ماثيو شاناهان
ماثيو شاناهان
ماثيو شاناهانIndustry Expertشريك في مكتب "بيكر مكنزي حبيب الملا" ضمن فريق العمل المتخصص في مجال الخدمات المصرفية والمالية. خبرته المهنية تزيد عن 13 عامًا في مجال تقديم الاستشارات الخاصة ولدى بعض من كبرى الهيئات التنظيمية، بما فيها سبع سنوات قضاها في هيئة دبي للخدمات المالية، وهو متخصص أيضاً في الاستشارات القانونية والمسائل التنظيمية ذات الصلة بالخدمات المالية التي هي موضع نزاع دائم. كما يقدم المشورة إلى البنوك وشركات الأوراق المالية والمؤسسات المالية الأخرى وهيئات القطاع العام حول جميع جوانب تنظيم الخدمات المالية، فضلا عن مسائل الامتثال والتحقيقات. وإلى جانب أنه حائز على إجازة المحاماة في إنجلترا وويلز، فإن لدى السيد ماثيو أيضاً حق المرافعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي.
الأعمال

التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة - ما هي التطورات المستقبلية للمؤسسات المالية والسلطات التنظيمية؟

ماثيو شاناهانIndustry Expert
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