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عبد السميع فلفل
عبد السميع فلفل
عبد السميع فلفلIndustry Expert
اقتصاد

الغذاء المفقود والمهدور.. والحلول&nbsp;الممكنة&nbsp;

عبد السميع فلفلIndustry Expert
اقتصاد

الغذاء المفقود والمهدور، تعريفه، أسبابة ومشاكلة

عبد السميع فلفلIndustry Expert
الأعمال

كورونا وأثارها المتوقعة على الصناعات الدوائية والطبية

عبد السميع فلفلIndustry Expert
اقتصاد

كورونا ستغير قواعد سياسات الغذاء والزراعة

عبد السميع فلفلIndustry Expert
اقتصاد

المياه والدول العربية.. ماذا تقول لنا الأرقام والتجارب الحديثة؟

عبد السميع فلفلIndustry Expert
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