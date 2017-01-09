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جوناثان رولينج
جوناثان رولينج
جوناثان رولينجIndustry Expert الموقع الرائد للمقارنات المالية في الشرق الأوسط ،compareit4me.com جوناثان رولينج، رئيس الشؤون المالية لدى رئيس الشؤون المالية لدى" زوريخ للتأمين" في تركيا والشرق الأوسط سابقاََ. تولى عدة مناصب في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" في المملكة المتحدة وسويسرا وأستراليا. لدى رولينج معرفة واسعة في المقارنة المحلية مما يوفر نافذة إلى قطاع التأمين في الشرق الأوسط.
الأعمال

تأمين نظير-لنظير (P2P) نظام جديد أم انطلاقة من الماضي؟

جوناثان رولينجIndustry Expert
الأعمال

شركة التأمين: "صحيح أننا لم نتحدث سابقاً، لكن عليك أن تثق بي"

جوناثان رولينجIndustry Expert
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