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جوانا ماثيوز تايلور
جوانا ماثيوز تايلور
جوانا ماثيوز تايلورIndustry Expertرئيس قسم التوظيف في مكتب "بيكر مكنزي حبيب الملا" في دولة الإمارات وهي تمارس مهنة المحاماة في دولة الإمارات منذ عام 2008 وهي أيضاً مسجلة كمحام في اسكتلندا. تقدم السيدة جوانا المشورة إلى موظفي الموارد البشرية وتعمل كمستشار داخلي لأمور التوظيف والهجرة في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أكبر. وتشمل الخبرات المتعددة التي تتمتع السيدة جوانا بها عقود العمل والمزايا وإنهاء الخدمة، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالعمالة والانتدابات الدولية وانتقال العاملين بين المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم المشورة في كل القضايا الخلافية وغير الخلافية.
منوعات

التوازن بين العمل والحياة

جوانا ماثيوز تايلورIndustry Expert
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