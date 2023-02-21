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فبراير ٢١، ٢٠٢٣
روبوت المحادثة ChatGPT تهديد جديد لشركات التكنولوجيا العالمية

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سوريا في القمة العربية من جديد بعد غياب طويل

سوريا في القمة العربية من جديد بعد غياب طويل
سوريا في القمة العربية من جديد بعد غياب طويل
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حوار مع مسؤول: زاوية تحاور بسام المحمدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فلاي أكيد" العاملة في قطاع السفر السعودية

حوار مع مسؤول: زاوية تحاور بسام المحمدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة \"فلاي أكيد\" العاملة في قطاع السفر السعودية
حوار مع مسؤول: زاوية تحاور بسام المحمدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة \"فلاي أكيد\" العاملة في قطاع السفر السعودية
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المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين يرحب بعودة سوريا ويتحدث عن دور الجيش في الاقتصاد الأردني

المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين يرحب بعودة سوريا ويتحدث عن دور الجيش في الاقتصاد الأردني
المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين يرحب بعودة سوريا ويتحدث عن دور الجيش في الاقتصاد الأردني
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الرئيس التنفيذي للسياحة بـ "المسافر" السعودية: صفقة صندوق الاستثمارات ستستهم في ضخ أموال بقطاع السياحة

الرئيس التنفيذي للسياحة بـ \"المسافر\" السعودية: صفقة صندوق الاستثمارات ستستهم في ضخ أموال بقطاع السياحة
الرئيس التنفيذي للسياحة بـ \"المسافر\" السعودية: صفقة صندوق الاستثمارات ستستهم في ضخ أموال بقطاع السياحة
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شبح المجاعة يهدد الملايين في السودان مع استمرار الصراع

شبح المجاعة يهدد الملايين في السودان مع استمرار الصراع
شبح المجاعة يهدد الملايين في السودان مع استمرار الصراع
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ما هي توقعات صندوق النقد للشرق الأوسط في 2023 و2024؟

ما هي توقعات صندوق النقد للشرق الأوسط في 2023 و2024؟
ما هي توقعات صندوق النقد للشرق الأوسط في 2023 و2024؟
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سؤال وجواب مع الرئيس التنفيذي لشركة أورا العقارية المصرية

سؤال وجواب مع الرئيس التنفيذي لشركة أورا العقارية المصرية
سؤال وجواب مع الرئيس التنفيذي لشركة أورا العقارية المصرية
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رفع للفائدة وشهادات جديدة .. هل تحتوي مصر التضخم وتراجع العملة؟

رفع للفائدة وشهادات جديدة .. هل تحتوي مصر التضخم وتراجع العملة؟
رفع للفائدة وشهادات جديدة .. هل تحتوي مصر التضخم وتراجع العملة؟
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جولة تسريح بعمالقة التكنولوجيا تجتاح 2023

جولة تسريح بعمالقة التكنولوجيا تجتاح 2023
جولة تسريح بعمالقة التكنولوجيا تجتاح 2023