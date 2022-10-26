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الصفحة الرئيسية>فيديو وبودكاست وصور>فيديو>بعد إنخفاضها 31.8% منذ ب...
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٢٦ أكتوبر، ٢٠٢٢

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رفع للفائدة وتحرير لسعر الصرف: ماذا يحدث في مصر؟

رفع للفائدة وتحرير لسعر الصرف: ماذا يحدث في مصر؟
رفع للفائدة وتحرير لسعر الصرف: ماذا يحدث في مصر؟
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الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري رغم محاولات تقليل الخسائر

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري رغم محاولات تقليل الخسائر
الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري رغم محاولات تقليل الخسائر
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ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟

ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟
ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟
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بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل في دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة

بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل\u00A0في\u00A0دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة
بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل\u00A0في\u00A0دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة
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الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟

الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟
الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟
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تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟

تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟
تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟
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السياحة في الشرق الأوسط.. تعافي متوقع في 2022

السياحة في الشرق الأوسط.. تعافي متوقع في 2022
السياحة في الشرق الأوسط.. تعافي متوقع في 2022
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كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟

كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟
كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟
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كيف تغيرت حصص مساهمي إعمار في شهر؟

كيف تغيرت حصص مساهمي إعمار في شهر؟
كيف تغيرت حصص مساهمي إعمار في شهر؟
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