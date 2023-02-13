مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>فيديو وبودكاست وصور>فيديو>نحو 25% زيادة في التكلفة...
Video
Video
فيديو
فبراير ١٣، ٢٠٢٣

فيديو

فيديو

صناعة الطيران تستعد للإقلاع والدول تحزم استثماراتها

صناعة الطيران تستعد للإقلاع والدول تحزم استثماراتها
صناعة الطيران تستعد للإقلاع والدول تحزم استثماراتها
فيديو

2023 السنة الدولية لحبُوب الدُخن... كيف ولماذا؟

2023 السنة الدولية لحبُوب الدُخن... كيف ولماذا؟
2023 السنة الدولية لحبُوب الدُخن... كيف ولماذا؟
فيديو

تطورات سياسية واقتصادية أثرت على عالمنا في 2022

تطورات سياسية واقتصادية أثرت على عالمنا في 2022
تطورات سياسية واقتصادية أثرت على عالمنا في 2022
فيديو

هل يشهد الجنيه المصري تعويم ثاني؟

هل يشهد الجنيه المصري تعويم ثاني؟
هل يشهد الجنيه المصري تعويم ثاني؟
فيديو

الهيدروجين مستقبل الطاقة... ماذا نعرف عنه؟

الهيدروجين مستقبل الطاقة... ماذا نعرف عنه؟
الهيدروجين مستقبل الطاقة... ماذا نعرف عنه؟
فيديو

مفاجآت دور المجموعات في كأس العالم 2022

مفاجآت دور المجموعات في كأس العالم 2022
مفاجآت دور المجموعات في كأس العالم 2022
فيديو

بعد صيف من الكوارث المناخية هل تكون مخرجات كوب 27 أكثر فاعلية؟

بعد صيف من الكوارث المناخية هل تكون مخرجات كوب 27 أكثر فاعلية؟
بعد صيف من الكوارث المناخية هل تكون مخرجات كوب 27 أكثر فاعلية؟
فيديو

قمة المناخ: من سيحضر؟

قمة المناخ: من سيحضر؟
قمة المناخ: من سيحضر؟
فيديو

رفع للفائدة وتحرير لسعر الصرف: ماذا يحدث في مصر؟

رفع للفائدة وتحرير لسعر الصرف: ماذا يحدث في مصر؟
رفع للفائدة وتحرير لسعر الصرف: ماذا يحدث في مصر؟
للمزيد