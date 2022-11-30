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نوفمبر ٣٠، ٢٠٢٢

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بعد صيف من الكوارث المناخية هل تكون مخرجات كوب 27 أكثر فاعلية؟

بعد صيف من الكوارث المناخية هل تكون مخرجات كوب 27 أكثر فاعلية؟
بعد صيف من الكوارث المناخية هل تكون مخرجات كوب 27 أكثر فاعلية؟
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قمة المناخ: من سيحضر؟

قمة المناخ: من سيحضر؟
قمة المناخ: من سيحضر؟
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رفع للفائدة وتحرير لسعر الصرف: ماذا يحدث في مصر؟

رفع للفائدة وتحرير لسعر الصرف: ماذا يحدث في مصر؟
رفع للفائدة وتحرير لسعر الصرف: ماذا يحدث في مصر؟
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بعد إنخفاضها 31.8% منذ بداية العام...ماذا نعرف عن احتياطيات أمريكا الاستراتيجية من النفط؟

بعد إنخفاضها 31.8% منذ بداية العام...ماذا نعرف عن احتياطيات أمريكا الاستراتيجية من النفط؟
بعد إنخفاضها 31.8% منذ بداية العام...ماذا نعرف عن احتياطيات أمريكا الاستراتيجية من النفط؟
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الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري رغم محاولات تقليل الخسائر

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري رغم محاولات تقليل الخسائر
الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري رغم محاولات تقليل الخسائر
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ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟

ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟
ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟
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بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل في دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة

بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل\u00A0في\u00A0دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة
بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل\u00A0في\u00A0دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة
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الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟

الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟
الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟
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تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟

تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟
تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟
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