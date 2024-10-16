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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
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الشام
شمال إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
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مقابلة مع الرئيس التنفيذ...
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فيديو
أكتوبر ١٦، ٢٠٢٤
مقابلة مع الرئيس التنفيذي - البنك الأهلي الأردني يتوقع إغلاق إصدار سندات قريبا
فيديو
فيديو
فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: البورصات العربية تتحسن بعد الأزمات ولا يجب ربط النقاش عن سوق الكربون بانعقاد مؤتمر المناخ
فيديو
مقابلة - طاقة عربية المصرية تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية خلال شهور وتتفاوض على مشروعات بالسعودية
فيديو
مُحدث- النعيمي لزاوية عربي: نتوقع طرح أو طرحين بنهاية العام الجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية
فيديو
مقابلة ـ بالم هيلز المصرية تستهدف استثمار 4.5 مليار جنيه في أعمال إنشائية بالنصف الثاني من 2024 وتبحث فرص في السعودية
أخبار اقتصادية
زاوية بودكاست: فتح تحقيق مكافحة إغراق مع حديد عز .. وتكافل الراجحي وأدنوك للحفر على ال "إم إس سي آي"
فيديو
فيديو- الرئيس التنفيذي لمصر للابتكار الرقمي يتوقع إطلاق أول بنك رقمي "وان بنك" في 2025
فيديو
فيديو - شركة سيام التونسية تتوقع نمو صافي الأرباح بنحو 50% خلال العام الجاري
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فيديو - الأهلي صبور المصرية تتوقع توقيع عقد مشروع في السعودية قبل نهاية العام
فيديو
فيديو: مقابلة - بي تك المصرية تتوقع نمو مبيعاتها الإلكترونية بنحو 30% هذا العام
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