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أكتوبر ١٦، ٢٠٢٤
مقابلة مع الرئيس التنفيذي - البنك الأهلي الأردني يتوقع إغلاق إصدار سندات قريبا

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فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: البورصات العربية تتحسن بعد الأزمات ولا يجب ربط النقاش عن سوق الكربون بانعقاد مؤتمر المناخ

فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: البورصات العربية تتحسن بعد الأزمات ولا يجب ربط النقاش عن سوق الكربون بانعقاد مؤتمر المناخ
فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: البورصات العربية تتحسن بعد الأزمات ولا يجب ربط النقاش عن سوق الكربون بانعقاد مؤتمر المناخ
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مقابلة - طاقة عربية المصرية تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية خلال شهور وتتفاوض على مشروعات بالسعودية

مقابلة - طاقة عربية المصرية تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية خلال شهور وتتفاوض على مشروعات بالسعودية
مقابلة - طاقة عربية المصرية تبدأ إنشاء محطة طاقة شمسية خلال شهور وتتفاوض على مشروعات بالسعودية
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مُحدث- النعيمي لزاوية عربي: نتوقع طرح أو طرحين بنهاية العام الجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية

مُحدث- النعيمي لزاوية عربي: نتوقع طرح أو طرحين بنهاية العام الجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية
مُحدث- النعيمي لزاوية عربي: نتوقع طرح أو طرحين بنهاية العام الجاري في سوق أبوظبي للأوراق المالية
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مقابلة ـ بالم هيلز المصرية تستهدف استثمار 4.5 مليار جنيه في أعمال إنشائية بالنصف الثاني من 2024 وتبحث فرص في السعودية

مقابلة ـ بالم هيلز المصرية تستهدف استثمار 4.5 مليار جنيه في أعمال إنشائية بالنصف الثاني من 2024 وتبحث فرص في السعودية
مقابلة ـ بالم هيلز المصرية تستهدف استثمار 4.5 مليار جنيه في أعمال إنشائية بالنصف الثاني من 2024 وتبحث فرص في السعودية
أخبار اقتصادية

زاوية بودكاست: فتح تحقيق مكافحة إغراق مع حديد عز .. وتكافل الراجحي وأدنوك للحفر على ال "إم إس سي آي"

زاوية بودكاست: فتح تحقيق مكافحة إغراق مع حديد عز .. وتكافل الراجحي وأدنوك للحفر على ال \"إم إس سي آي\"
زاوية بودكاست: فتح تحقيق مكافحة إغراق مع حديد عز .. وتكافل الراجحي وأدنوك للحفر على ال \"إم إس سي آي\"
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فيديو- الرئيس التنفيذي لمصر للابتكار الرقمي يتوقع إطلاق أول بنك رقمي "وان بنك" في 2025

فيديو- الرئيس التنفيذي لمصر للابتكار الرقمي يتوقع إطلاق أول بنك رقمي \"وان بنك\" في 2025
فيديو- الرئيس التنفيذي لمصر للابتكار الرقمي يتوقع إطلاق أول بنك رقمي \"وان بنك\" في 2025
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فيديو - شركة سيام التونسية تتوقع نمو صافي الأرباح بنحو 50% خلال العام الجاري

فيديو - شركة سيام التونسية تتوقع نمو صافي الأرباح بنحو 50% خلال العام الجاري
فيديو - شركة سيام التونسية تتوقع نمو صافي الأرباح بنحو 50% خلال العام الجاري
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فيديو - الأهلي صبور المصرية تتوقع توقيع عقد مشروع في السعودية قبل نهاية العام

فيديو - الأهلي صبور المصرية تتوقع توقيع عقد مشروع في السعودية قبل نهاية العام
فيديو - الأهلي صبور المصرية تتوقع توقيع عقد مشروع في السعودية قبل نهاية العام
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فيديو: مقابلة - بي تك المصرية تتوقع نمو مبيعاتها الإلكترونية بنحو 30% هذا العام

فيديو: مقابلة - بي تك المصرية تتوقع نمو مبيعاتها الإلكترونية بنحو 30% هذا العام
فيديو: مقابلة - بي تك المصرية تتوقع نمو مبيعاتها الإلكترونية بنحو 30% هذا العام