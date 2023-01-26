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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
الدخل الثابت
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صناعة الطيران تستعد للإق...
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يناير ٢٦، ٢٠٢٣
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نحو 25% زيادة في التكلفة - سيرا للتعليم ترفع أسعار خدماتها 10% العام الحالي و10% العام القادم
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2023 السنة الدولية لحبُوب الدُخن... كيف ولماذا؟
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بعد صيف من الكوارث المناخية هل تكون مخرجات كوب 27 أكثر فاعلية؟
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رفع للفائدة وتحرير لسعر الصرف: ماذا يحدث في مصر؟
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