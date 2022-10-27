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مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
الأسواق
أسهم
عملات
سلع
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رفع للفائدة وتحرير لسعر ...
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٢٧ أكتوبر، ٢٠٢٢
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بعد إنخفاضها 31.8% منذ بداية العام...ماذا نعرف عن احتياطيات أمريكا الاستراتيجية من النفط؟
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الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه المصري رغم محاولات تقليل الخسائر
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ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟
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بينانس تتوقع الحصول على ترخيص أشمل في دبي خلال 6 أشهر - الرئيس الإقليمي للشركة
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الاقتصاد المصري في أرقام: ماذا حدث منذ قرض صندوق النقد في 2016؟
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تسهيلات جديدة في نظام التأشيرات في الإمارات.. تنافسية أكثر لسوق العمل؟
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السياحة في الشرق الأوسط.. تعافي متوقع في 2022
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كيف يتأثر اقتصاد العراق بالصراع السياسي الحالي؟
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كيف تغيرت حصص مساهمي إعمار في شهر؟
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