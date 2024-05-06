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عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
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الشام
شمال إفريقيا
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طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
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رئيس مجلس إدارة بورصة فل...
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فيديو
مايو ٦، ٢٠٢٤
رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين: البورصة "صمدت" في وقت الحرب، ونستهدف إصدار صندوق المؤشرات المتداولة هذا العام
فيديو
العراق
فيديو- المدير التنفيذي لبورصة العراق: نتوقع إقرار تعديل تشريعي هذا العام سيسمح بتنويع المنتجات
البحرين
فيديو- الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: نتوقع طروحات وإدراجات مباشرة خلال 2024 و 2025
مصر
فيديو - رئيس البورصة المصرية: "المشتقات على المؤشر الرئيسي" هي الأقرب للتنفيذ
فيديو
فيديو- مدير عام بورصة الدار البيضاء: سنطلق هذا العام سوق للمشتقات المالية
فيديو
فيديو - رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين: البورصة "صمدت" في وقت الحرب، ونستهدف إصدار صندوق المؤشرات المتداولة هذا العام
فيديو
فيديو - الرئيس التنفيذي لبورصة قطر بالوكالة يتوقع إصدار صندوق لمنتجات الاستدامة قريبا
فيديو
فيديو - أمين عام اتحاد أسواق المال العربية: أزمة السيولة انعكست على المنطقة لكن عدد العمليات "كبير وجيد جدا"
مصر
فيديو| مقابلة -"وادي دجلة للتنمية العقارية" المصرية تزيد رأس مالها وتوقع قريبا عقود أرض بالعين السخنة مع جهة حكومية
مصر
حوار مع الرئيس التنفيذي: "بساطة" للمدفوعات الإلكترونية المصرية تنوي التوسع إلى أسواق جديدة قد تتضمن السعودية بعد الأردن وعُمان
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