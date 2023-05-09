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شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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المدير العام لجمعية رجال...
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مايو ٩، ٢٠٢٣
المدير العام لجمعية رجال الأعمال الأردنيين يرحب بعودة سوريا ويتحدث عن دور الجيش في الاقتصاد الأردني
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الرئيس التنفيذي للسياحة بـ "المسافر" السعودية: صفقة صندوق الاستثمارات ستستهم في ضخ أموال بقطاع السياحة
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شبح المجاعة يهدد الملايين في السودان مع استمرار الصراع
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ما هي توقعات صندوق النقد للشرق الأوسط في 2023 و2024؟
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سؤال وجواب مع الرئيس التنفيذي لشركة أورا العقارية المصرية
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رفع للفائدة وشهادات جديدة .. هل تحتوي مصر التضخم وتراجع العملة؟
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جولة تسريح بعمالقة التكنولوجيا تجتاح 2023
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الرئيس التنفيذي لعبور لاند المصرية: أزمة نقص الخامات ساعدت في زيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة الرئيسية
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نشاط قياسي لصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط في 2022
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وزيرة الطاقة التونسية: محطة جديدة للطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة إماراتية ستكون جاهزة في 2023
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