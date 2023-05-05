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مايو ٥، ٢٠٢٣
الرئيس التنفيذي للسياحة بـ "المسافر" السعودية: صفقة صندوق الاستثمارات ستستهم في ضخ أموال بقطاع السياحة

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شبح المجاعة يهدد الملايين في السودان مع استمرار الصراع

شبح المجاعة يهدد الملايين في السودان مع استمرار الصراع
شبح المجاعة يهدد الملايين في السودان مع استمرار الصراع
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ما هي توقعات صندوق النقد للشرق الأوسط في 2023 و2024؟

ما هي توقعات صندوق النقد للشرق الأوسط في 2023 و2024؟
ما هي توقعات صندوق النقد للشرق الأوسط في 2023 و2024؟
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سؤال وجواب مع الرئيس التنفيذي لشركة أورا العقارية المصرية

سؤال وجواب مع الرئيس التنفيذي لشركة أورا العقارية المصرية
سؤال وجواب مع الرئيس التنفيذي لشركة أورا العقارية المصرية
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رفع للفائدة وشهادات جديدة .. هل تحتوي مصر التضخم وتراجع العملة؟

رفع للفائدة وشهادات جديدة .. هل تحتوي مصر التضخم وتراجع العملة؟
رفع للفائدة وشهادات جديدة .. هل تحتوي مصر التضخم وتراجع العملة؟
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جولة تسريح بعمالقة التكنولوجيا تجتاح 2023

جولة تسريح بعمالقة التكنولوجيا تجتاح 2023
جولة تسريح بعمالقة التكنولوجيا تجتاح 2023
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الرئيس التنفيذي لعبور لاند المصرية: أزمة نقص الخامات ساعدت في زيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة الرئيسية

الرئيس التنفيذي لعبور لاند المصرية: أزمة نقص الخامات ساعدت في زيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة الرئيسية
الرئيس التنفيذي لعبور لاند المصرية: أزمة نقص الخامات ساعدت في زيادة الحصة السوقية لمنتجات الشركة الرئيسية
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نشاط قياسي لصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط في 2022

نشاط قياسي لصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط في 2022
نشاط قياسي لصفقات الاستحواذ والاندماج بالشرق الأوسط في 2022
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وزيرة الطاقة التونسية: محطة جديدة للطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة إماراتية ستكون جاهزة في 2023

وزيرة الطاقة التونسية: محطة جديدة للطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة إماراتية ستكون جاهزة في 2023
وزيرة الطاقة التونسية: محطة جديدة للطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة إماراتية ستكون جاهزة في 2023
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الجفاف يدق ناقوس الخطر في العراق

الجفاف يدق ناقوس الخطر في العراق
الجفاف يدق ناقوس الخطر في العراق