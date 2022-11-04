زاوية بودكاست: رفع فايدة تاني.. وشد وجذب سياسي

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الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
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أسهم
عملات
سلع
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بودكاست الطاقة والسلع: م...
بودكاست
٤ نوفمبر، ٢٠٢٢
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