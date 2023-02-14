زاوية بودكاست: زلازل طبيعية وأخرى اقتصادية

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شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
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أسهم
عملات
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بودكاست
فبراير ١٤، ٢٠٢٣
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