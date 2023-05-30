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اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
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بودكاست الطاقة والسلع: "...
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بودكاست
مايو ٣٠، ٢٠٢٣
بودكاست الطاقة والسلع: "ازيموت مصر" تنوي إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل التداول في صندوق الذهب الجديد قريبا
بودكاست
مصر
بودكاست الطاقة والسلع: "ازيموت مصر" تنوي إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل التداول في صندوق الذهب الجديد قريبا
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