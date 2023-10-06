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تكنولوجيا مالية
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بنوك وتأمين
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معرض ومؤتمر "أديبك 2023"...
معرض ومؤتمر "أديبك 2023"، 2 - 5 أكتوبر ، أبوظبي
بيان صحفي
قطاع الطاقة يبرهن خلال "أديبك 2023" قدرته على التوافق حول التزاماته بخفض الانبعاثات أمام حشد استثنائي من المشاركين
الإمارات
بيان صحفي: "أدنوك" توقع اتفاقيات مع 30 شركة للاستفادة من فرص تصنيع محلية بقيمة تصل إلى 10 مليارات درهم
بيان صحفي
"مصدر" و" بوينج" تتعاونان لدعم تطوير قطاع وقود الطيران المستدام في الإمارات والعالم
الإمارات
بيان صحفي: "أدنوك" تتخذ "قرار الاستثمار النهائي" لتطوير مشروع حقلي "الحيل" و"غشا"
بيان صحفي
"الابتكار في الشراكات" أديبك يستعرض قدرة التكنولوجيا على تحقيق انتقال عادل وفعّال في الطاقة على نطاق واسع
بيان صحفي
اسكتلندا تعزز مشاركتها ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) في الإمارات
بيان صحفي
«لوتاه للوقود الحيوي» تبرم شراكة استراتيجية مع«ديسل» السويسرية
بيان صحفي
شراكة بين شنايدر إلكتريك وتكنوماك العالمية في "أديبك 2023" لتسريع تطبيق حلول الإدارة الذكية للطاقة في الإمارات
بيان صحفي
غرفة أبوظبي توقع 4 اتفاقيات خلال فعاليات معرض أديبك
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