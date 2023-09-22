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معرض سيتي سكيب مصر، 20-23 سبتمبر 2023

مصر

"ذا لاند ديفلوبرز" المصرية تتفاوض للحصول على أراضي على ساحل البحر الأحمر والقاهرة

\"ذا لاند ديفلوبرز\" المصرية تتفاوض للحصول على أراضي على ساحل البحر الأحمر والقاهرة
\"ذا لاند ديفلوبرز\" المصرية تتفاوض للحصول على أراضي على ساحل البحر الأحمر والقاهرة
مصر

سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تتوقع ارتفاع مبيعاتها بمصر لنحو 3.6 مليار جنيه في 2023

سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تتوقع ارتفاع مبيعاتها بمصر لنحو 3.6 مليار جنيه في 2023
سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تتوقع ارتفاع مبيعاتها بمصر لنحو 3.6 مليار جنيه في 2023
بيان صحفي

محمود فاروق: نتبنى التركيز على تطوير "عمارة الرفاهية" لخلق قيمة مضافة لتصميماتنا وتعزيز صحة عملائنا

محمود فاروق: نتبنى التركيز على تطوير \"عمارة الرفاهية\" لخلق قيمة مضافة لتصميماتنا وتعزيز صحة عملائنا
محمود فاروق: نتبنى التركيز على تطوير \"عمارة الرفاهية\" لخلق قيمة مضافة لتصميماتنا وتعزيز صحة عملائنا
بيان صحفي

محمد سامي: الاستثمار في الوحدات العقارية ملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية

محمد سامي: الاستثمار في الوحدات العقارية ملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية
محمد سامي: الاستثمار في الوحدات العقارية ملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية
بيان صحفي

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: مصر أحد الواجهات المهمة والجاذبة للاستثمار العقاري

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: مصر أحد الواجهات المهمة والجاذبة للاستثمار العقاري
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: مصر أحد الواجهات المهمة والجاذبة للاستثمار العقاري
بيان صحفي

ايمن عامر: سوديك نجحت في زيادة مبيعاتها بنسبة 22% .. ونستهدف تحقيق نمواً كبيراً في الأرباح بنهاية 2023

ايمن عامر: سوديك نجحت في زيادة مبيعاتها بنسبة 22% .. ونستهدف تحقيق نمواً كبيراً في الأرباح بنهاية 2023
ايمن عامر: سوديك نجحت في زيادة مبيعاتها بنسبة 22% .. ونستهدف تحقيق نمواً كبيراً في الأرباح بنهاية 2023
بيان صحفي

السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق العقارية في المنطقة ونجاح ملف تصدير العقار سيسهم في توفر العملة الصعبة

السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق العقارية في المنطقة ونجاح ملف تصدير العقار سيسهم في توفر العملة الصعبة
السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق العقارية في المنطقة ونجاح ملف تصدير العقار سيسهم في توفر العملة الصعبة
بيان صحفي

وليد عباس يستعرض خريطة الاستثمار العقاري لمشروعات التنمية العمرانية خلال محادثات سيتي سكيب “Cityscape Talks”

وليد عباس يستعرض خريطة الاستثمار العقاري لمشروعات التنمية العمرانية خلال محادثات سيتي سكيب “Cityscape Talks”
وليد عباس يستعرض خريطة الاستثمار العقاري لمشروعات التنمية العمرانية خلال محادثات سيتي سكيب “Cityscape Talks”
مصر

رئيس شركة العاصمة الإدارية المصرية: لم يتحدد بعد حجم الطرح المحتمل للشركة في البورصة

رئيس شركة العاصمة الإدارية المصرية: لم يتحدد بعد حجم الطرح المحتمل للشركة في البورصة
رئيس شركة العاصمة الإدارية المصرية: لم يتحدد بعد حجم الطرح المحتمل للشركة في البورصة
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