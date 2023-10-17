تعزيزاً للكفاءة التشغيلية وتمكين أصحاب القرار

أبوظبي: بعد إطلاق منصة "المرصاد" في اليوم الأول من مشاركته في معرض جيتكس جلوبال 2023، أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة في اليوم الثاني، عن منصة ADAAi التي تمكّن المسؤولين من اتخاذ قرارات استباقية استناداً على بيانات دقيقة يتم تحديثها باستمرار، حيث تعمل المنصة على ترسيخ مفاهيم الشفافية والتعاون والمساءلة ما يعزز قدرات فريق العمل ويطوّر الانتاجية والكفاءة لمواكبة وتيرة العمل المتسارعة.

وتعمل لوحة التحكم التنفيذية على أتمتة العمليات المؤسسية حيث توفر للمسؤولين من مختلف الأقسام معلومات دقيقة حول نسب الإنجاز في المشاريع والعمليات التشغيلية في واجهة تفاعلية موحدة يتم تحديثها لحظة بلحظة؛ ما يسمح لهم بربط الاستراتيجيات ومسارات العمل بالخطط التنفيذية لضمان تحقيق أهداف الجهاز بوقتٍ قياسي.

كما تمكّن اللوحة المسؤولين من الاطلاع على مهام موظفيهم ومتابعة انسيابية العمل والمسؤوليات والتوظيف الأمثل لرأس المال البشري والموازنات وعمليات الصرف ونسب الانجاز، مما يتيح الإدارة الفعالة للعمليات حسب الحاجة. وتتميز المنصة بتكاملها في الوقت الفعلي مع مصادر بيانات متعددة لضمان توفير أحدث المعلومات للمسؤولين وتفسير البيانات المعقدة وتعيين المهام مباشرةً ومراقبة إنجازها من خلال الواجهة.

#بياناتحكومية

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