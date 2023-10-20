في معرض جيتكس 2023 - دبي

دبي، عرضت شركة ريسبونس بلس ميديكال (RPM) التابعة لمجموعة ريسبونس بلس القابضة ش.م.خ، أكبر مزود للرعاية الصحية في المواقع وخدمات الطوارئ الطبيّة وحلول الصحة المهنيّة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع شركة اتصالات الإمارات العربية المتحدة، التي تحمل علامة اتصالات والمزيد &e ، الجيل الجديد من سيارات الإسعاف 5G في معرض جيتكس دبي والذي يُعدّ أكبر معرض للشركات الناشئة والتكنولوجيا في العالم، ويقام في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

ومع ميزة الجيل الخامس الجديدة، أصبح أسطول سيارات الإسعاف التابع لشركة ريسبونس بلس ميديكال يسمح الآن بالتشخيص عن بعد من خلال تمكين الاتصال المرن بين المرضى وطاقم الإسعاف والخبراء الطبيين باستخدام شبكة 5G الخاصة التابعة لشركة اتصالات والمزيد&e .

سيستفيد الأسطول المكون من 350 سيارة إسعاف من السرعة العالية وزمن الوصول القياسي لشبكة 5G مما يسمح لسيارات الاسعاف بتحديد موقع المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية فورية في اللحظات الحرجة، بالإضافة إلى تمكين النقل الحيوي والسريع في الوقت الفعلي لبيانات المريض والبيانات الصحيّة من سيارة الاسعاف مباشرة إلى مركز القيادة أو المستشفى.

وعلّقت ليزندا فان هيردين، المسؤولة عن أسطول الإسعاف المتكامل في ريسبونس بلس ميديكال: "تشكل هذه الخطوة ثورة حقيقية في قطاع الرعاية الصحية، وسيؤدي التقدم التكنولوجي إلى تحسين الخدمات الطبية في حالات الطوارئ؛ وستوفر شبكة 5G بيانات دقيقة، وبالتالي سيتم تبادلها بين المستجيبون الأوائل والطاقم الطبي، حيث سيتم نقل البيانات بشكل أسرع بدون تأخير، مما يتيح تحليل الصور بسرعة أعلى وتشخيص الحالات بدقة أكثر قبل وصول المريض إلى المستشفى.”

يُشار إلى أن هذا الأسطول هو الأول من سيارات الإسعاف في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتمّ ربطه عبر شبكة 5G الخاصة، مما سيساهم بشكل أكبر في رفع معايير قطاع الرعاية الصحيّة في الدولة من خلال توفير حلول فعّالة تساهم في تقديم رعاية متطورة وسريعة للمرضى، ودعم المتخصصين في مجال تقديم الرعاية الصحية، وتعزيز الحياة الصحيّة في دولة الامارات العربية المتحدة.

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حول ريسبونس بلس القابضة

ريسبونس بلس القابضة هي أكبر مزوّد للخدمات الرعاية الصحية وإدارة المواقع وخدمات الطوارئ الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة. تمتلك الشركة التي تدير أكثر من 260 عيادة ميدانية أكبر أسطول خاص من سيارات الإسعاف في أبوظبي، وقد تم إدراجها مؤخراً في السوق الثانية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.