كومفولت ومركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" يتعاونان في تقديم حلول مشتركة إلى المؤسسات والشركات في السوق الإماراتية

الاتفاقية توفر لعملاء مورو قيمة جديدة مستدامة لتطوير بنيتهم التحتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو"، التابع لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي(ش.م.ع) ، عن توقيع اتفاقية شراكة مع كومفولت، الشركة العالمية الرائدة في حماية وإدارة أصول البيانات للشركات والمؤسسات، وأول مزود لحلول حماية البيانات و الأمن السيبراني. ويهدف الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي المستدام في دولة الإمارات عبر توفير الجيل القادم من خدمات الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.

وبموجب هذه الاتفاقية، تتعاون كومفولت مع شركـة "مورو" في تطبيق حلول عالمية المستوى لحماية البيانات وإدارتها. وبدورها، ستستخدم "مورو" حلول كومفولت لمساعدة الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحديث بنيتها التحتية واعتماد حلول حماية البيانات و"ثريت وايز" (Threatwise) في منظومات العمل السحابية المتعددة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يحيى كساب، المدير الأول ومدير عام شركة كومفولت في المملكة العربية السعودية والخليج وباكستان: "نحن فخورون بتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز البيانات للحلول المتكاملة مورو، الذي يُعدّ من أبرز الجهات الرائدة في تعزيز جهود التحول الرقمي للحكومة الإماراتية. تتميز كومفولت بخبرتها الكبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ نعمل مع العديد من المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الأمن السيبراني عبر مختلف منظومات الحوسبة السحابية. كما إن كومفولت في صدارة الشركات في استخدام تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى حماية المؤسسات والقطاعات من هجمات برامج الفدية المحتملة. وتُعدّ حلول كومفولت من الحلول الرائدة في قطاع إدارة البيانات وحمايتها، والتي تعزز من قدرة عملائنا وشركائنا على تحقيق أقصى قدر من الفائدة من البيانات التي تعتبر اليوم واحدة من أهم الأصول وأكثرها قيمة للشركات".

ومن جانبه، قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو": "نحن سعداء بتعاوننا مع كومفولت في معالجة تحديات إدارة البيانات لمنظومات العمل عبر الحوسبة السحابية الهجينة، إذ ستعمل منصة كومفولت المتطورة على تمكين عملاء مورو من إدارة أعباء العمل عبر البيئات المحلية والسحابية بسهولة أكبر. وينسجم هذا التعاون مع التزام مورو الدائم بتنفيذ أجندة التحول الرقمي المستدام من خلال شبكتنا العالمية من الشركاء، إذ توفر شراكتنا مع كومفولت الوصول إلى تقنيات متطورة وتحسين الإمكانيات المؤسسية لشركائنا عبر القطاعين العام والخاص في المنطقة. كما تساعد إمكانيات التعافي من الكوارث التي تتميز بها منصة كومفولت، الشركات في تسريع عمليات نقل أعباء العمل بين المنظومات المحلية والسحابية بكل سهولة دون أي تعقيد".

توفر منصة حماية البيانات المتطورة من كومفولت تجربة موحدة للمتعاملين، والتي تساعد الشركات على تحصين بياناتها مع إمكانية استعادتها عبر مختلف منظومات العمل، سواء عبر خوادم الحافة، المحلية أو السحابية. وتعتمد المؤسسات على كومفولت للحصول على الدعم للتطبيقات القديمة والحديثة وتطبيقات البرامج المُقدمة كخدمة SaaS من خلال نظام واحد سهل الاستخدام. وتوفر كومفولت للمتعاملين خدمات حماية البيانات على مستوى المؤسسات التي تتميز بالسرعة والكفاءة في التكلفة.

وحصلت كومفولت هذا العام على لقب الشركة الرائدة لعام 2023 لفئة حلول برامج النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات للشركات للمرة الثانية عشرة على التوالي في تقرير "ماجيك كوادرنت" الصادر عن "جارتنر" الرائدة في مجال الأبحاث على مستوى القطاع. وتمتلك كومفولت سجلاً كبيراً من الخبرات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعمل مع مجموعة كبيرة من أبرز الشركات والمؤسسات في المنطقة، مثل شركة ميزة، و beIN SPORTS، والجزيرة، وحديد الإمارات، وشرطة دبي وبلدية دبي.

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