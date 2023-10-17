دبي، الإمارات العربيّة المتحدّة: تُشارك دائرة الأراضي والأملاك في دبي في معرض جيتكس جلوبال 2023 أحد أهم المعارض المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، حيث تسلّط الضوء على العديد من الخدمات والمبادرات الرقميّة ضمن جناح دبي الرقمية، منصة رقم 2، ومنصة مؤسسة الإمارات للحلول العقاريّة رقم A20.

وتستعرض الدائرة في منصّة دبي الرقميّة موقعها الإلكتروني الرسمي، وتقدّم شرحاً تفصيلياً حول أبرز الخدمات الرقمية المتوفّرة على الموقع، بما في ذلك الاستعلام عن حالة مشروع عقاري، وطلب تسجيل وتجديد عقود الإيجار، والقوانين وأهم التشريعات.

وضمن مشاركتها في منصّة مؤسسة الإمارات للحلول العقارية رقم A20؛ تقدّم الدائرة أحدث المستجدات حول تطبيق دبي ريست المنصة العقارية الذكية للخدمات العقارية، حيث يتم من خلاله أداء كافة الخدمات العقارية من قبل ملاك العقار، والمستأجرين، والوسطاء العقاريين، والمطورين العقاريين، والمقيميين العقاريين، والمستثمرين وكافة الفئات المستفيدة من السوق العقاري، حيث تُبرز أهمّ الخدمات المتوفّرة على التطبيق مثل الاستعلام عن حالة العقار، ودفع المبالغ المستحقة: رسوم الخدمة ، ومستحقات مركز فض المنازعات ، والمدفوعات الملغاة، إلى جانب خدمة الدفع المباشر الخاصة بنظام إيجاري، والحاسبة الإيجارية الجديدة، وتحديث المعلومات الخاصة بالمتعامل في دائرة الأراضي والأملاك دبي.

كما تسلّط الضوء كذلك على "منصّة التسجيل العقاري اللحظي في دبي" والتي تم تطويرها من قبل مؤسسة الإمارات للحلول العقارية، والتي تمثّل شاشة بيانات توضح التصرفات الحية في مختلف مناطق دبي، إلى جانب القضايا التي أغلقت في اليوم، وعدد عقود الإيجار التي تم تسجيلها في اليوم الواحد.

وتلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتوفير بيئة حاضنة للابتكار العقاري من خلال تسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقاريّة، وتعزيز جاهزية القطاع واستدامته، انسجاماً مع رؤيتها الاستراتيجيّة الرامية إلى تحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري، وحرصاً على مُواكبة كافة جهود التحوّل الرقمي التي تتبناها إمارة دبي بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، سعياً لرفع القيمة الاقتصادية المضافة لعملية التحول الرقمي وفقاً لأجندة دبي الاقتصاديّة D33.

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