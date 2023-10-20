خالد البستاني: استعراض المُبادرات الرقمية الجديدة للتطوير المُستدام ورفع كفاءة العمل الضريبي

دبي في 20 أكتوبر 3220: شهدت منصة الهيئة الاتحادية للضرائب في الدورة الـ 34 لمعرض "جيتكس غلوبال 2023" الذي اختتمت فعالياته اليوم /الجمعة/ إقبالاً كبيراً من العديد من الوفود، وممثلي الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأجنبية، إضافة للزوار من الأفراد الذين تركزت استفساراتهم على الخدمات الرقمية المتنوعة التي تقدمها الهيئة، والخدمات الذكية الجديدة التي بدأت الهيئة في تطبيقها خلال الفترة الماضية.

وأكدت الهيئة نجاح مشاركتها في "جيتكس غلوبال 2023" مُشيرة إلى أنه من بين الوفود التي زارت منصتها في المعرض وفود من عدة دول، حيث اطلع أعضاء الوفود على الأنظمة المتطورة التي تطبقها الهيئة وفقاً لأفضل المعايير، والتي تُعد الأحدث من نوعها عالمياً في مجال الأنظمة الضريبية الرقمية، كما اطلعوا على المشاريع والمبادرات الجديدة للهيئة، وأعربوا عن إعجابهم بالمستوى الذي وصلت إليه المنظومة الضريبية الإماراتية التي تعتمد على أحدث التقنيات في هذا المجال.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "جاءت مُشاركتنا في هذا الحدث الهام الذي يُعد من أبرز وأضخم الفعاليات الدولية في مجال تقنية المعلومات لتعريف الزوار بمستجدات الخدمات التي تُقدمها الهيئة في قطاعات عملها المُختلفة، وتبادل الخبرات

ضمن استراتيجيتنا لمتابعة أحدث المُستجدات في التقنيات المُتعلقة بالعمل الضريبي للاستفادة منها في خطط التطوير المُستمرة التي تقوم بها الهيئة".

وأضاف سعادته: "قدّم الفريق المشرف على منصة الهيئة الاتحادية للضرائب بالمعرض عروضاً توضيحية للزوار من الأفراد وممثلي الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص حول الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، وأهدافها، ودورها في تسهيل الامتثال الضريبي الذاتي الطوعي بآليات تتميز بالوضوح والدقة وسرعة الإنجاز، كما عقدوا ندوات تعريفية حول المبادرات المتنوعة للهيئة ومشاريعها المستقبلية".

وأعرب البستاني عن ارتياحه لنجاح مشاركة الهيئة مُشيراً إلى أنه تم التعريف بمُستجدات مجموعة من المُبادرات الضريبية الجديدة التي تم تفعيل عدد منها، وتجري الاستعدادات لإطلاق الأخرى خلال المرحلة المُقبلة في مجالات التوعية بخدمات دافعي الضرائب، ورفع كفاءة أنظمة العمل الضريبي والتطوير المُستدام لفريق عمل الهيئة.

وقدم فريق الهيئة خلال "جيتكس غلوبال 2023" عروضاً توضيحية حول التطبيق الذكي الجديد لمنصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية الذي يدعم جهود الهيئة وخططها للتطوير المتواصل اعتماداً على توفير خدمات رقمية سلسة واستباقية، لتقديم نماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، فضلاً عن تعزيز القيمة بتوفير الوقت والتكلفة والجهد مع ضمان المعالجة الفورية وزيادة مرونة الاتصال بين البيانات.

وتم عبر العروض التي تم تقديمها خلال المعرض التعريف بنظام التسجيل في ضريبة الشركات، والخدمات الإلكترونية لإصدار شهادتي الموطن الضريبي والأنشطة التجارية، ومشروع التطبيق الذكي لخدمات استرداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة الذي تخطط الهيئة لإطلاقه خلال الفترة المُقبلة، ومجموعة من النماذج الخاصة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما تم تقديم عروض تفاعلية للمُشاركين والزوار حول مُستجدات "باقة موفق" التي تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حلول

ضريبية مُبتكرة لدعم ومساندة الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومُستجدات مُبادرة "الوكيل الضريبي المُتخصِّص" التي توفر آلية متطورة تُتيح اختيار الوكيل الضريبي المُتخصِّص للقطاع المُناسب لطبيعة النشاط الاقتصادي للخاضع للضريبة.

وخلال المعرض كرمت دائرة المالية بحكومة عجمان الهيئة الاتحادية للضرائب لجهودها في تعزيز التعاون المُشترك لتحسين جودة الحياة، وإسعاد المُتعاملين وإنجاز المبادرات المُشتركة بين الجانبين.

وتم تكريم أفضل مُستخدمي منصَّة الهيئة الاتحادية للضرائب الرقمية "تاكس 10" "TAX 10" للابتكار التي تهدف إلى تعزيز وتشجيع روح الابتكار والتميُّز والإبداع المهني لدى موظفي الهيئة للارتقاء بخدمات الهيئة، وتحقيق التطوير المُستدام للأداء المؤسسي والفردي، ونشر ثقافة الابتكار، كما تم تكريم"أفضل المقترحين" و"أكثر مقدمي الاقتراحات" لتحفيز الموظفين المبدعين، وتطوير الإنتاجية وتحسين الأداء.

كما تم تكريم الهيئة بجائزة حكومة 01 عن فئة المنصات المتخصصة منصة "تاكس 10" الرقمية.

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معلومات للمحررين:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.