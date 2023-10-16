الدورة الافتتاحية لسباق السيارات المسيرة تنطلق في أبريل 2024 في حلبة ياس مارينا أبوظبي وتبلغ قيمة جوائزه المالية 2.25 مليون دولار أمريكي

10 فرق رائدة من مؤسسات مرموقة تشارك في الدوري، ومنها جامعة كاليفورنيا في بيركلي، جامعة ميونخ التقنية، جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة

حضور معرض جيتكس سيحصلون على فرصة إلقاء النظرة الأولى على نموذج السيارة المسيرة "دالارا SF23"

دبي، الإمارات العربية المتحدة:- أعلنت أسباير، الجهة الرائدة التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي والمعنية بإطلاق العديد من التحديات الكبرى والمسابقات الدولية، اليوم عن تفاصيل دوري أبوظبي للسباقات المسيرة، وذلك ضمن اليوم الأول من مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال، الحدث التكنولوجي الأول على مستوى العالم. وتضمن الإعلان الكشف عن تصميم سيارة سوبر فورمولا المسيرة الأولى من نوعها "دالارا SF23"" التي تم إصدارها سابقاً هذا العام. وقد زودت السيارة المتطورة بقدرات استثنائية لاستشعار البيئة المحيطة والعمل بصورة تامة دون أي تدخل بشري، وترتقب الجماهير مشاهدة هذه السيارة في السباق الافتتاحي الضخم المقرر في 28 أبريل 2024 في حلبة مرسى ياس الشهيرة في أبوظبي.

ويستعرض الدوري الأول من نوعه في المنطقة العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأنظمة المستقلة والرياضات الحماسية، مساهماً في المساعي العالمية لتطوير وسائل النقل في المستقبل. وقد حظي الدوري بتفاعل وإشادة عالمية واسعة، كأضخم دوري للسباقات المسيرة على مستوى العالم في ضوء تنوّعه واحتوائه على سباقات مسيرة مختلفة مثل سباق السيارات والطائرات والدراجات الرباعية.

صرح سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، المؤسسة الأم التي تتبع لها أسباير: "يرتقب العالم الثورة التي ستحدثها الأنظمة المستقلة في أنظمة النقل العالمية، وذلك في ضوء الجهود المبذولة حالياً في المجالات العلمية والتكنولوجية وحتى الرياضية. ويمثل دوري أبوظبي للسباقات المسيرة إثباتاً ملموساً على مكانة أبوظبي كمركز عالمي للبحث والتطوير ومنصة لاختبار الحلول المتقدمة في مجال الأنظمة المستقلة، فقد حرصنا على جمع نخبة من العلماء والمبرمجين من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في العمل على هذا السباق الحماسي، وذلك بهدف اختبار فعالية القدرات والحلول الحديثة ضمن حلبة السباق لضمان جاهزيتها للطرق العامة".

وتقدم النسخة الافتتاحية من السباق لمحة عن مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتجارب مثيرة للمشاهدين ومقدمة إلى العصر الجديد من الرياضات الترفيهية الحماسية.

ويُذكر أن عشرة فرق رائدة تتبع لجامعات ومؤسسات بحثية عالمية قد أكدت مشاركتها في سباق السيارات المسيرة للتنافس على مجموع الجوائز المالية التي تبلغ قيمته 2.25 مليون دولار أمريكي. والفرق المتنافسة هي فريق معهد بيجين للتكنولوجيا وجامعة خليفة (الصين والإمارات العربية المتحدة)، و"Code19 Racing" وجامعة إنديانا (الولايات المتحدة الأمريكية)، و"Constructor Group" (سويسرا وسنغافورا)، ووكالة تطوير التنقل الهنغارية (هنغاريا)، وجامعة كينيتيز ونانيانغ التكنولوجية (سنغافورة)، وجامعة البوليتكنيك في ميلانو (إيطاليا)، وجامعة ميونخ التقنية (ألمانيا)، ومعهد الابتكار التكنولوجي (الإمارات العربية المتحدة)، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي وجامعة هاواي (الولايات المتحدة الأمريكية)، وجامعة مودينا وجامعة ريدجو إميليا (إيطاليا).

وستحظى الفرق المشاركة بفرصة الاستخدام الحصري لسيارة سوبر فورمولا المسيرة "دالارا SF23"، والتي تم تصميمها خصيصاً لدوري أبوظبي للسباقات المسيرة، علماً أنها مصنوعة من مواد مركبة مستدامة وتزن 690 كلغ، وتعد حالياً أسرع سيارات السباق ذات المقعد الواحد في العالم بعد الفورمولا 1، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 300 كم/ساعة، كما تتميز السيارة بقدرات متقدمة على الفرملة وتضم مكدس مستقل مصمم خصيصاً لها وأداة تحكم بالطاقة تعمل بالنظام اللاسلكي الحديث. وستتاح الفرصة أمام الفرق للمشاركة بدراسة الخوارزميات البرمجية الموجودة في هذه المركبة واستخدامها في مركباتهم للتفوق على منافسيها. وتجدر الإشارة إلى أن زوار معرض جيتكس جلوبال يمكنهم مشاهدة نموذج سيارة دالارا SF23 في الجناح B10 الخاص بمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في القاعة 17، وذلك خلال الأيام الخمس للمعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي.

ومن جانبه، أعرب د. توم مكارثي، المدير التنفيذي في أسباير، عن حماسه لهذه المبادرة، قائلاً: "نسعد بدورنا في إطلاق هذا الحدث الكبير في أبوظبي وعرضه أمام العالم من خلال دوري أبوظبي للسباقات المسيرة. ولا أعتقد أن هذه المبادرة تقتصر على إعادة تشكيل مستقبل التنقل فحسب، بل ستلهم جيلاً جديداً للمساهمة في الابتكار والمشاركة في تمهيد طريقنا نحو مستقبل متطور ومزدهر. وقد حرصنا على تزويد الفرق المتنافسة بسيارات دالارا SF23 الحديثة بهدف تقديم سباق تنافسي ومتكافئ أمام الجماهير. إذ لم يعد التركيز ينصب على مهارات السائقين فحسب، بل انتقل إلى مستوى الخوارزميات التقنية وأنظمة البرمجة والتعلم الآلي التي تسمح لهذه المركبات بالتنقل في مسارات السباق المعقدة بسرعة فائقة.

والجدير بالذكر أن دوري أبوظبي للسباقات المسيرة سيكون حدثاً سنوياً رائداً على مستوى العالم يوفر فرصاً قيمة لبناء الشراكات وتوطيد أصر التعاون بين مختلف القطاعات والأوساط الأكاديمية. كما يسلط هذا الحدث الضوء على المجالات الرئيسية على المستوى الوطني مثل مستقبل شبكات النقل وإلهام الجيل القادم من مواهب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتسريع اقتصاد المعرفة في أبوظبي وإيجاد الأثر الملموس خارج مسار السباق. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني A2RL.io

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