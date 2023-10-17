دبي، الإمارات العربية المتحدة: بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، وسعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، والمهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية، وقع مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، الشركة التابعة لـ"ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع هيئة دبي الرقمية لتقديم أحدث خدمات الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية في إمارة دبي.

وقع مذكرة التفاهم محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لـشركة مورو، وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني بمركز دبي للأمن الإلكتروني، وذلك خلال معرض "جيتكس جلوبال" 2023 الذي يُعقد من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

بموجب الاتفاقية، ستقدم "مورو" مجموعتها الشاملة من خدمات الأمن السيبراني المدارة لحماية أصول وأنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسات الحكومية في دبي. ويمثّل هذا التعاون منعطفاً مهماً في الجهود المبذولة من أجل تحقيق فضاء سيبراني آمن ومرن وفقاً لاستراتيجية دبي للأمن الالكتروني - 2023.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على تحقيق رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشكيل نظام بيئي رقمي آمن للمؤسسات في الدولة. ومع النمو المتسارع للربط الرقمي، أصبحت حماية البنية التحتية الرقمية في دبي ذات أهمية قصوى. لذا، فإن شراكتنا مع هيئة دبي الرقمية تعكس جهودنا المشتركة لدعم قدرات دفاع الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية. ومن خلال الاستفادة من حلول "مورو" التقنية المتطورة وخبراتها الرائدة في القطاع، فإننا لا نهدف إلى الحماية من الهجمات السيبرانية المحتملة فحسب، بل نسعى أيضاً إلى ترسيخ مكانة دبي الريادية على خارطة المدن المتقدمة في مجال الأمن السيبراني في العالم".

بدوره، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية: "تقف هيئة دبي الرقمية في الطليعة في قيادة التحول الرقمي ترسيخاً لمكانة الإمارة كمركز رائد عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا. ومن خلال تعزيز هذا التعاون مع شركة مورو، فإننا ملتزمون بالامتثال بأعلى معايير الأمن السيبراني، وخلق بيئة تدفع التقدم التكنولوجي وتعزز ثقافة الابتكار والتميز الرقمي للمؤسسات الحكومية. وإننا واثقون من أن رؤيتنا المشتركة لقيادة الاستدامة والكفاءة والربط السلس، سيمكننا من الارتقاء بموقع دبي كمدينة ديناميكية ومستعدة للمستقبل، ومجهزة لمواجهة تحديات وفرص العصر الرقمي".

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني: "يسرّنا توقيع مذكرة التفاهم هذه بين شركة مورو وهيئة دبي الرقمية. ومع تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص، تتنامى أهمية تعزيز الأمن السيبراني. وهذا التعاون المشترك يؤكد التزامنا بتعزيز الأنظمة الأمنية للمؤسسات الحكومية في دبي. ومن خلال الاستفادة من حلول مورو التكنولوجية المتطورة وخبرة مركز دبي للأمن الإلكتروني، نهدف إلى توفير فضاء رقمي آمن ومتقدم".

من جانبه، قال المهندس مروان سالم بن حيدر، نائب رئيس مجلس الإدارة للقطاع الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة ديوا الرقمية: "تحرص ديوا الرقمية على المساهمة في مسيرة دبي نحو مستقبل مستدام ومتمكّن تكنولوجياً. وتعتبر هذه الشراكة بين مورو وهيئة دبي الرقمية خطوة هامة بالنسبة لنا لتطوير الأنظمة الرقمية في القطاع الحكومي وتقديم خدمات معززة له. ومع خبرة مورو وإمكاناتها المتطورة، فإننا متفائلون بأن هذا التعاون سيدفع المؤسسات في دبي لتكون في الطليعة في مجال التقدم الرقمي".

بموجب هذه الاتفاقية، يمكن للمؤسسات الحكومية في دبي الاشتراك في حلول مورو المتقدمة مثل المراقبة الأمنية المُدارة والاستجابة للحوادث الأمنية، وخدمات الحوكمة والامتثال، بالإضافة إلى اختبار الاختراق، وإدارة الثغرات الأمنية، إلى جانب خدمات التوعية الأمنية وإدارة الهوية والوصول التي يوفرها مركز مورو للأمن السيبراني، وذلك عبر استخدام تقنيات متطورة ومزودة بقدرات تحليلية متقدمة وأحدث حلول الذكاء الاصطناعي لتوفير حماية شاملة للمؤسسات الحكومية في دبي.

وتمثّل مذكرة التفاهم بين شركة مورو وهيئة دبي الرقمية التزاماً مشتركاً بتعزيز بيئة دبي الرقمية وخلق فضاء سيبراني آمن وتسريع التحول الرقمي في الإمارة فضلاً عن تطوير المبادرات الذكية التي تشهدها دبي. ويمثّل الأمن السيبراني أحد أهم مقومات المدن الذكية، والاشتراك في هذه الخدمات سيُساعد المؤسسات الحكومية على منع التهديدات الأمنية المتطورة والمتقدمة وتحقيق درجة مؤشر دبي للأمن الالكتروني. وستسهم الشراكة بين "مورو" وهيئة دبي الرقمية في ضمان أن تظل إمارة دبي في مقدمة مبادرات المدن الذكية الآمنة والمستدامة، وبالتالي تضع معايير جديدة للتميز في مجال الأمن السيبراني.

#بياناتحكومية

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نبذة عن ديوا الرقمية:

باعتبارها داعماً رئيسياً لــ دبي 10X، تلعب ديوا الرقمية، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) دوراً رائداً في تبني التقنيات الرقمية بأركانها الأربعة؛ الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية مما يجعلها أول مؤسسة خدماتية في العالم تستخدم أنظمة مستقلة للطاقة المتجددة والتخزين والتوسع في اعتماد الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية. وهذا بدوره يدعم مبادرة دبي 10X للدفع بدبي نحو المستقبل، ووضعها في مرتبة متصدرة عن المدن العالمية الأخرى بعشر سنوات.

وتتبع لمجموعة ديوا الرقمية، ثلاث شركات هي مورو و"انفرا إكس" و"ديجيتال إكس". وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://digital.dewa.gov.ae/

نبذة عن شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو":

كجزء من مبادرة دبي 10X، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) بحشد جهود وحدة الابتكار التابعة لها لإنشاء كيان جديد يسمى "ديوا الرقمية" وهي مبادرة تقوم على توظيف الابتكار والخبرات في مختلف المجالات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية التي ولدتها الثورة الصناعية الرابعة. ولقد جاء تأسيس شركة مورو، إحدى شركات ديوا الرقمية، نظراً لما يتطلبه هذا الكيان من مركز بيانات مبتكر يعمل بصورة سلسة. وللمساهمة في التحول الرقمي، تعتبر شركة مورو مركز بيانات مبتكر ومعتمد عالميا يقدم حلولا استباقية بفضل تنوع قدراته وشراكاته الاستراتيجية، وكونه مركزاً عالي الموثوقية في المجال الرقمي لحماية وإدارة ودمج البيانات. توفر شركة مورو قيمة استثنائية من خلال التركيز على خدمة المتعاملين وتقديم حلول قيّمة ومبتكرة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في الوقت الحالي ومستقبلاً. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.morohub.com

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شيخة المهيري / محمد المهيري / رئبال دايخ عفاف أباظة / محمد مشعل

هيئة كهرباء ومياه دبي هتلان ميديا

هاتف: +971 55 2288228 / +971 55 2725291 / +971 50 9099819 +971 58 5680024 / +971 50 7006846

shaikha.almheiri@dewa.gov.ae / Mohammad.almheiri@dewa.gov.ae / Ribal.Dayekh@dewa.gov.ae afaf@hattlan.com / mohammed@hattlan.com

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