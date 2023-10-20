الخطوة تهدف إلى تسهيل عمليات التوريد الحكومية ودعم بيئة الأعمال في الإمارة

كرّمت الدائرة الموردين المتميزين تقديراً لتعاونهم المثمر في تقديم خدمات متميزة

عجمان: ضمن سلسلة المبادرات التي تركز عليها دائرة المالية في عجمان خلال مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، أعلنت الدائرة عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة «توريد»، البوابة الرقمية الموحَّدة للمشتريات الحكومية في عجمان، والتي تتيح عبرها المجال أمام الجهات الحكومية المستقلة في الإمارة لطرح مناقصاتهم واستقبال العروض الفنية والمالية من المورِّدين وإتمام التعاقدات عبر منصة واحدة، ما يسهم في تسهيل عمليات التوريد الحكومية ويدعم بيئة الأعمال في الإمارة بمزيد من الفرص التي من شأنها تعزيز نموها وازدهارها بما ينعكس إيجابياً على اقتصاد الإمارة وتنافسية دولة الإمارات.

وأكد سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية أن إتاحة الفرصة أمام القطاع الحكومي المستقل للانضمام إلى المنصة ينبع من حرص الدائرة على مواصلة العمل المشترك والاستثمار في الابتكار لخلق بيئة محفّزة يتعاون فيها جميع الأطراف على دفع مسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لتطلعاتها.

وأوضح أن الفرصة ستكون سانحة أمام المورّدين للاطلاع على جميع فرص التوريد المتاحة على مستوى حكومة عجمان عبر بوابة موحدة، وتنفيذ عملياتهم وإتمام جميع مراحل توريداتهم الحكومية من خلالها بكل سهولة، وبشكل أسرع وأكثر فاعلية.

وتُعَدُّ منصة «توريد» الوجهة الأولى لموردي حكومة عجمان، وكانت دائرة المالية قد أطلقتها في عام 2022 بهدف ضمان رحلة متعامل مبسّطة وسهلة توفر الوقت والجهد على الموردين وتقدم لهم أفضل الخدمات الموثوقة والآمنة.

كما كرّمت الدائرة الموردين المتميزين في حكومة عجمان تقديراً لتعاونهم المثمر في تقديم خدمات متميزة للجهات الحكومية في إمارة عجمان.

وأثنى سعادة مروان آل علي على جهود الموردين، مؤكداً أن تكريمهم يأتي في إطار حرص الدائرة على الاحتفاء بإسهاماتهم البارزة في نجاحاتها، ورفدهم للعمليات التشغيلية في شتى الجهات الحكومية في الإمارة.

وقال: "نؤمن، في دائرة المالية، أن الموردين شركاء داعمين لجهودنا وجهود جميع الجهات الحكومية في الإمارة، وركيزة من الركائز الأساسية لتحقيق الأهداف المرجوّة، لذا نحرص دوماً على توجيه الشكر لهم لالتزامهم المتواصل بتقديم أفضل ما لديهم في سبيل مساعدتنا على تحقيق تطلعاتنا. ونحن ملتزمون بمواصلة العمل المشترك وتوطيد العلاقة التكاملية مع جميع موردينا في كل الجهات للمضي قدماً نحو تحقيق المستقبل المستدام للإمارة ودولة الإمارات"

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