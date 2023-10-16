تستعرض "عِلم"، الشركة الرائدة في مجال الحلول الرقمية، مجموعةً من أبرز حلولها الذكية وخدماتها المبتكرة المخصصة للعديد من المجالات والقطاعات، خلال مشاركتها الحالية في فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2023"، والذي تمتد أعماله في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 20 أكتوبر الجاري.

وتأتي مشاركة "عِلم" في هذا الحدث تحت شعار "عِلم ومدن المستقبل"، للاستفادة من المنصة الاستراتيجية الذي يتيحها "جيتكس" باعتباره واحد من المعارض الأكبر للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ولإلقاء الضوء على دور الشركة في المساهمة في رسم ملامح مدن المستقبل.

وتقدم الشركة خلال هذه المشاركة العديد من الحلول والخدمات الرقمية في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمان الذكي والاقتصاد الرقمي وذكاء الأعمال والصحة الذكية والحكومات الذكية والنقل المتقدم.

ففي مجال الأمان الذكي، تستعرض "عِلم" تقنية البوابة الذكية، والتي تسهم في التحقق من حالة الأفراد والمركبات وإصدار التصاريح بآليات عمل سريعة ومباشرة، عن طريق قراءة البيانات آلياً بواسطة كاميرات مثبتة. كما تقدم الشركة منصة رقمية، كأحد حلٌولها المتكاملة لتنظيم معاملات حرس الحدود، وخاصة البحرية منها؛ بالإضافة إلى تصاريح الدخول للموانئ. كما تعرض الشركة منصتها الرقمية للتصاريح الأمنية للجهات المنظمة لخدمات الطيران المدني، متيحه 48 خدمة فرعية لتصاريح الأفراد والمركبات والمعدات.

وتستعرض "عِلم" أيضاً حلول رقمية لإصدار رخص حمل البنادق الهوائية، ونقل ملكيتها إلكترونيا، مع مراقبة مخزون محلات البنادق الهوائية وإمكانية حظر بندقية والإبلاغ عنها. وإصدار شهادة خلو السوابق بحسب الصلاحيات الرسمية

وفي مجال الاقتصاد الرقمي، تستعرض "عِلم" خدمات رقمية متنوعة تساهم في تحليل المخاطر، ودعم صناعة الائتمان، والقدرة على تحليل السلوك المالي والاستهلاكي، وتقديم المعلومات للجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى منصة رقمية تقوم بدور الوسيط الضامن لمواقع البيع الإلكترونية والأفراد، لتوثيق الاستلام والتسليم عبر عقد موثق وحساب مؤقت مع إمكانية الإلغاء وخدمات أخرى..

وعلى صعيد ذكاء الأعمال، تستعرض "عِلم" منصة رقمية موحدة تتيح لشركائنا الحصول على العديد من الخدمات والمنتجات الإلكترونية، من خلال واجهات برمجة التطبيقات API لبناء أنظمة رقمية تمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ومنصة لإنترنت الأشياء للربط بين الأشخاص والأماكن والأجهزة بالإنترنت وإرسال واستقبال البينات بسهولة، وإدارة الأجهزة المتصلة وجمع البيانات وتحليلها، علاوة على تقديمها حلول البيانات الضخمة عبر منصات رقمية تدعم جميع مراحل بناء المنظومة، ابتداء من مصادر البيانات المختلفة مرورا بتقنيات المعالجة والتحليل وانتهاء ببناء اللوحات القيادية والحصول على التقارير الاستباقية.

وفي مجال الصحة الذكية، تستعرض "عِلم" منصة رقمية موحدة للمنشآت الصحية، لتسريع الإجراءات (كأنظمة مراقبة الأمراض، وبيانات المختبرات، وغيرها)، مع توحيد الملفات الصحية للمريض لمتابعة التاريخ المرضي، وجميع التقارير الذكية لرفع جودة الأداء. وخدمة رقمية تتيح التحقق من نتائج الفحص الطبي، بالربط بين المراكز الصحية والجهات المختصة بشكل لحظي وآمن، مع تقديم معلومات فورية، للحد من عمليات تزوير التقارير. وكذلك منصة رقمية لتنظيم نشاطات وبرامج التطوير المهني الصحي المستمر، لتسهيل تسجيل جهات التطوير المهني. ومتابعة البرامج والساعات لكل ممارس. بالإضافة إلى منصة رقمية بالتعاون مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون توفر حلا متكاملا لتحويل النشرات الورقية الداخلية للمستحضرات الصيدلانية لتصبح نشرات الكترونية QR code ليتم طباعته على العلب والاستغناء عن النشرات الورقية..

وفي قطاع الحكومات الذكية، تستعرض "عِلم" منصات رقمية تقدم المئات من الخدمات الحكومية في جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون وزوار المملكة، يتم عبرها المليارات من العمليات الرقمية سنويا، ومحركات وأنظمة مرنة تضبط استحقاق الخدمات التي تقدمها الحكومات لضمان وصول مختلف أشكال الدعم إلى مستحقيها الفعليين، مع تقديم خدمات العملاء، ومنصات رقمية لتنظيم القطاع العدلي وضمان الشفافية بين جميع الأطراف ذات العلاقة وتشغيل المراكز الشاملة، وحلول رقمية متكاملة للتحقق الآني من بينات أي شخص يرتبط بعلاقة رسمية مع الجهات ذات العلاقة، مما يحد من عمليات التزوير ويحافظ على البيانات محدثة دائما..

وتستعرض "عِلم" العديد من الحلول والخدمات في مجال النقل المتقدم منظومة نقل رقمية متكاملة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تنظم معاملات النقل ومراقبتها شاملة التأجير والتوصيل والحمولات والشاحنات والسفن والإجراءات المتعلقة بها، ومنصة رقمية تتيح للمنشآت في مجال النقل وتجارة واستئجار السيارات تنفيذ مختلف المعاملات من نقل وتجديد الوثائق، وإصدار رخص الملكية ولوحات السيارات بشكل فوري، وتطبيق ومنصة رقمية لتوفير المعلومات عن المركبات المستعملة في المملكة. تساعد الباحثين عن سيارات مستعملة على اتخاذ قرار الشراء بناء على العديد من التقارير الموثوقة. مع العديد من الخدمات الأخرى، وحلول رقمية شاملة للمنشآت العاملة في قطاعات الشحن والتوزيع والتوصيل، مما يتيح لها إنجاز معاملاتها إلكترونيا وإصدار بوالص الشحن ومراقبة المخزون والمناديب والمقارنة بين الشركات واختيار الأفضل..

وتسعى "عِلم" من خلال مشاركاتها المنتظمة في الفعاليات الدولية التي تُعنى بالتقنية والخدمات الرقمية إلى تعزيز حضورها على المستويين المحلي والإقليمي، وتوسيع شراكاتها مع نخبة شركات ومؤسَّسات التكنولوجيا والرقمنة على صعيد المنطقة والعالم، والمضي قُدُماً في ترسيخ دورها الريادي بتوفير الخدمات والحلول الرقمية الذكية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات وتعزز كفاءة وسلاسة آليات العمل.

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