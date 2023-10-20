دبي، الإمارات العربية المتحدة: تعرض شركة "شل للزيوت" خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2023، مجموعة من زيوت التبريد، والتي تستخدم للحفاظ على برودة مكونات الكمبيوتر بطريقة فعّالة. وقد تم تصميم زيوت التبريد لخفض استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خاصة في المرافق كثيفة الطاقة مثل مراكز البيانات.

وتعد منتجات "شل لتحويل الغاز إلى سوائل " زيوت صناعية بالكامل. وتتميز هذه الزيوت بانعدام اللون والرائحة، وقابليتها للتحلل بشكل طبيعي بدرجات متفاوتة، كما تتسم باستقرارها وتوافق مكوانتها المادية، ما يعزز قدرتها على تقديم أداء متميز.

وإلى جانب الحلول الأخرى منخفضة الكربون التي تقدمها شركة "شل" مثل الطاقة المتجددة وخدمات إدارة الطاقة الذكية وأرصدة الكربون المعتمدة، فإن توفير زيوت التبريد، تدعم أهداف مشغلي مراكز البيانات، المتمثلة في تحسين الأداء بأسلوب مستدام.

وقال هيثم يحيى، المدير العام لشل في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "شهد الطلب على خدمات مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط، ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. وبالتزامن مع التحول الرقمي السريع في المنطقة، بدأت الشركات بالاعتماد وبشكل متزايد على التطبيقات كثيفة البيانات والخدمات السحابية والتقنيات المتقدمة، ما يفرض الحاجة إلى وجود مراكز موثوقة وآمنة لتخزين البيانات ومعالجتها. وعلاوة على ذلك، فقد أدى قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في الشرق الأوسط، والمبادرات الحكومية، وانتشار المدن الذكية، إلى زيادة الحاجة إلى مراكز البيانات، للتعامل مع كميات هائلة من المعلومات والبيانات. ولذا، فإننا في "شل" نستثمر للتنويع ودخول قطاعات أخرى تتمتع بإمكانات نمو هائلة. ويعد مجال التقنيات أحد الأمثلة على ذلك."

ومع تزايد استخدام التقنيات كثيفة البيانات، مثل الإنترنت والحوسبة السحابية والحوسبة الطرفية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يتزايد الطلب سريعًا على مساحات الحواسب الخادمة، وبالتالي يزيد الطلب على مراكز البيانات. وتمثل مراكز البيانات نحو 1% من الاستهلاك العالمي للطاقة الكهربائية، ويتم استهلاك أكثر من ثلث هذه الطاقة لتبريد المكونات الكهربائية.

وتعد "شل" من أوائل الشركات التي تبنت تقنية التبريد بالغمر، وقامت مؤخرًا بتحديث "مجموعة الحوسبة عالية الأداء" الخاصة بها في "سكاي بوكس"، وهو مركز بيانات مقره الولايات المتحدة، ويعمل بنسبة 100% باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة التي تم شراؤها من شركة "شل للطاقة"، حتى تؤكد لعملائها قدرتها على تقديم نظام متكامل يوفر لهم الحل الأمثل والقابل للتطوير.

وتساعد زيوت التبريد، التي تم تنفيذها في "مجموعة الحوسبة عالية الأداء" التابعة لشركة "شل" في أمستردام، شركة "شل" على توفير طاقة معالجة عالية الجودة مع خفض استهلاك الطاقة داخل مركز البيانات الذي تديره "تي – سيستيمز".

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