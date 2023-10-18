الإعلان رسمياً عن انضمام شركة "يانجو" إلى مدينة دبي للإنترنت عبر توقيع اتفاقية على هامش فعاليات معرض "جيتكس العالمي 2023"

مكتب عمليات جديد لتوسيع نطاق انتشار شركة التكنولوجيا الرائدة على المستوى العالمي انطلاقاً من دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "يانجو" Yango المتخصصة في تقديم خدمات التوصيل عبر موقعها الإلكتروني والتطبيقات الذكية، عن نيتها افتتاح مكتب عمليات عالمية جديد رسمياً في الربع الأخير من العام 2023، وذلك في مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة تيكوم والتي تعد مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة.

وتُعدّ هذه الخطوة الاستراتيجية لإنشاء مكتب عمليات عالمية لشركة "يانجو" تقدماً ملحوظاً في سعيها للإشراف على عملياتها وتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، مثل خدمة "يانجو" لنقل الركاب وخدمة التوصيل من "يانجو"، لتزويد حلول التوصيل في الميل الأخير، وخدمة تكنولوجيا "يانجو"، التي توفر تقنيات خاصّة تتيح لتجار البيع بالتجزئة التحوّل نحو إطار عمل قائم على التجارة الإلكترونية، فضلاً عن غيرها من المبادرات المستقبلية.

وسوف يسهم مكتب العمليات العالمية الجديد في تحفيز التقدّم التكنولوجي عبر توفير بيئة تشجّع على التعاون والابتكار، لتمكين شركة "يانجو" من تطوير وتقديم الحلول التي تلبي مختلف احتياجات عملائها أينما وجدوا حول العالم. وسيكون هذا المكتب بمثابة مركز تميز لعمليات "يانجو" في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها، بما يمكّنها في المستقبل من الارتقاء بقطاع التكنولوجيا عبر تمكين المواهب المحلية وتعزيز الابتكار وتسهيل تبادل المعرفة على نطاق عالمي.

وممثلاً مدينة دبي للإنترنت، وقع عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، اتفاقية التعاون إلى جانب إسلام عبد الكريم، المدير العام لشركة "يانجو" في دول مجلس التعاون الخليجي، وأديني أديبايو، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في "يانجو"، للإعلان رسمياً عن انضمام هذه الشركة الرائدة إلى منظومة شركات التكنولوجيا المبتكرة في مدينة دبي للإنترنت.

ومتحدثاً نيابةً عن مدينة دبي للإنترنت، قال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، في معرض تعليقه على هذه الاتفاقية: "نحن حريصون على إرساء شراكات راسخة مع أهم صناع التكنولوجيا وتوفير بيئة عمل جاذبة ومرنة تمكن الشركات العالمية من النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة وما ورائها انطلاقاً من دبي، الأمر الذي ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناعة وتصميم المستقبل".

وأضاف: "يسرّنا انضمام شركة "يانجو" إلى مدينة دبي الإنترنت حيث ستحظى بفرصة الاستفادة مما تتمتّع به مدينة دبي للإنترنت من موارد وإمكانات، لتوسيع نطاق عملياتها العالمية ما يسهم في الارتقاء بخدمات النقل المتاحة لملايين المستخدمين حول العالم".

ومن جانبه، قال أديني أديبايو، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في شركة "يانجو": "إنّ بيئة العمل المتقدّمة والداعمة للابتكار والبنية التحتية ذات المعايير العالمية في دبي وموقعها الاستراتيجي هي من العوامل التي تجعل منها الخيار الأمثل لشركة "يانجو"، لتحقيق رؤيتها للنمو وتوسيع نطاق عملياتها على المستوى العالمي. وبالطبع، ما من موقع أفضل من مدينة دبي للإنترنت، المعروفة بدورها البارز في دعم قطاع التكنولوجيا والابتكار على مدى أكثر من عقدين، لإطلاق مركز عملياتها العالمية الجديد."

وقال إسلام عبد الكريم، المدير العام لشركة "يانجو" في دول مجلس التعاون الخليجي: "يأتي افتتاح مكتب عملياتنا العالمية الجديد تأكيداً على التزامنا بتوسيع نطاق انتشارنا على المستوى العالمي ومواصلة توفير حلول التكنولوجيا المبتكرة التي تسهم في إحداث فرق إيجابي في حياة الأفراد في المنطقة وخارجها".

تجدر الإشارة إلى أنّ مشاركة "يانجو" في معرض "جيتكس جلوبال 2023" تؤكد التزامها بالتوصل إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة الأفراد في كافة أنحاء العالم. وتعمل الشركة حالياً على ابتكار المساعدة الذكية "ياسمينا" التي تحاكي الإنسان وتتحدّث باللغة العربية والمجهزة بتقنيات بالذكاء الاصطناعي، والتي ستمتاز بقدرتها على مساعدة المستخدم في تنفيذ مهام تتخطّى حدود المهام الأساسية، مثل بثّ الموسيقى أو التحكّم بأجهزة المنزل الذكية. وتتوفر هذه المساعدة اليوم حصراً لغايات الاختبار التجريبي وستُعرض في معرض "جيتكس جلوبال 2023"، الذي تشارك فيه مدينة دبي للإنترنت كشريك الابتكار.

وتعدّ مدينة دبي للإنترنت مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة، حيث شكلت حجر الأساس في تحقيق مستهدفات استراتيجية التحوّل الرقمي في دبي لأكثر من عقدين. وتضمّ مدينة دبي للإنترنت أكثر من 3 آلاف عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل فيها 30 ألف متخصص.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 10,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.