بهدف مواصلة إحداث نقلات نوعية في الرعاية الصحية بالإمارة

التطبيق يضم العديد من المزايا، حيث تم تصميمه لتمكين أفراد المجتمع وتوفير تجربة رعاية صحية تتمتع بالكفاءة والسلاسة وتلبي الاحتياجات الشخصية للأفراد

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: ضمن مشاركتها في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، أنها في صدد إطلاق تطبيق صحي مبتكر للهواتف الذكية سيسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية المتقدمة في الإمارة. وسيضم التطبيق العديد من المزايا، حيث تم تصميمه لتمكين أفراد المجتمع وتوفير تجربة رعاية صحية تتمتع بالكفاءة والسلاسة وتلبي الاحتياجات المتخصصة والشخصية للأفراد.

ويُعد إطلاق التطبيق خطوة هامة ضمن جهود دائرة الصحة – أبوظبي والتزامها لتعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع في أبوظبي، حيث تهدف للارتقاء بتوافر ووصول الأفراد لخدمات الرعاية الصحية، وجعلها أكثر كفاءة وراحة ويُسر لهم.

وفي هذا الصدد، قال إبراهيم الجلاف مدير إدارة الصحة الرقمية في دائرة الصحة – أبوظبي: "لا زال هناك أفق واعدة للمضي في تعزيز تجربة الرعاية الصحية للمرضى، حيث قد تتبع في بعض الأحيان نهجاً غير مترابط وغير استباقي. لذا، نواصل في دائرة الصحة – أبوظبي جهودنا لتعزيز تجربة المرضى ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة لهم، متطلعين إلى إطلاق التطبيق الذي يتماشى مع رؤيتنا القائمة على وضع المريض في صميم الحلول الصحية الموحدة والمترابطة والشاملة التي نطورها. ومن خلال التطبيق، سينعم أفراد المجتمع بتجربة صحية تميزها الجودة والراحة، وسيتمكنون من الوصول إلى خدمات رعاية صحية تلبي احتياجاتهم المتخصصة والشخصية في أبوظبي. ونتطلع إلى تزويد أفراد المجتمع بإمكانية إدارة ومراقبة صحتهم، بينما يتمكن مقدمو الرعاية الصحية من توفير خدمات الرعاية الصحية بكفاءة عالية."

كجزء من جهودها المستمرة نحو تمهيد الطريق لمستقبل تدفعه تكنولوجيا الرعاية الصحية والابتكار، سيوفر التطبيق للمستخدمين سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة بطريقة سريعة وآمنة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم التطبيق عند إطلاقه مجموعة من المزايا المصممة لتبسيط وإثراء تجربة الرعاية الصحية الخاصة بهم. ويشمل ذلك الوصول الآمن والفوري إلى السجلات الطبية الموحدة في ملفي، والبحث عن طبيب وتحديد المواعيد بسهولة، وإجراء الاستشارات الطبية عبر بُعد، والحصول على المشورة الطبية وغيرها من المزايا.

وتدعو دائرة الصحة – أبوظبي إلى زيارة منصتها التعرف على أحدث التقنيات والابتكارات الصحية في القطاع الصحي بأبوظبي، وذلك في مشاركتها بمعرض جيتكس العالمي للتقنية 2023 ضمن جناح أبوظبي، بقيادة دائرة التمكين الحكومية، في قاعة الشيخ سعيد، منصة رقم 19/B20 في الفترة من 16 حتى 20 أكتوبر 2023.

لمعرفة المزيد حول مشاركة دائرة الصحة – أبوظبي في المعرض، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.doh.gov.ae/ar/news

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نبذة عن دائرة الصحة – أبوظبي:

دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. ومن أهم أهداف الدائرة تحقيق المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية لخدمة المجتمع. ويشمل اختصاص الدائرة على سبيل المثال وليس الحصر تحديد استراتيجية نظام الرعاية الصحية، ومراقبة وتحليل الوضع الصحي العام للسكان في الإمارة. وتعمل الدائرة أيضاً على مراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وتقوم الدائرة على العمل مع وتشجيع كافة مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية. كما تعنى الدائرة أيضاً بإطلاق البرامج الصحية المجتمعية وزيادة الوعي بين الأفراد لتبني ممارسات صحية من أجل تحسين الصحة العامة في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى تنظيم برنامج الضمان الصحي في ما يختص بتكلفة الوثائق الأساسية ونطاق التغطية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.doh.gov.ae