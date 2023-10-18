دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جروب-آي بي، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأشرف كحيل، مدير المبيعات الإقليمي لدى جروب-آي بي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في تاريخ 16 أكتوبر 2023 أثناء معرض جيتكس غلوبال 2023 في دبي.

وتنص المذكرة على اتفاق الطرفين على ضرورة التعاون الوثيق وتوحيد الجهود والإمكانات من أجل تطوير ونشر التقنيات الجديدة، التي من شأنها تأمين الفضاء السيبراني للدولة.

ويتوقع أن يتعاون الطرفان بشكل وثيق في أنشطة الاستجابة للحوادث، مما يدل على استمرار ارتباط واهتمام مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وسعادة الدكتور الكويتي بالقطاع الخاص في البلاد؛ لتعزيز نظام بيئي مزدهر للأمن السيبراني، بما يعزز سلامة وأمن سكان الدولة.

وبموجب المذكرة التزم الطرفان بإنشاء إطار لتبادل المعرفة من شأنه أن يشهد مشاركة جميع الأطراف للمعلومات حول أحدث تهديدات أمن المعلومات ومؤشرات الاختراق والتكتيكات والتقنيات والإجراءات الجديدة، التي يسخرها المجرمون العاملون عبر الإنترنت لاستهداف منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

كما يحتوي هذا الإطار أيضاً مساراً تعليمياً؛ مما يمهد الطريق لخبراء جروب-آي بي لتقديم تدريب مخصص في مجال الأمن السيبراني لمؤسسات القطاع العام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتؤسس هذه المذكرة أيضاً قناة استراتيجية للمؤسسات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى برمجيات جروب-آي بي الشاملة لحلول الأمن السيبراني المتطورة، بما في ذلك معلومات التهديدات الاستخبارية، وإدارة الكشف والاستجابة الموسعة، والوقاية من الاحتيال والمخاطر الرقمية، التي حظيت باعتراف العديد من الجهات المعنية بالتحليل على أنها من أفضل الحلول ضمن فئتها.

وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "إن التعاون مع جروب-آي بي، الشركة العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، جاء في إطار حرص المجلس على تعزيز ثقافة العمل السيبراني وأمنه، وتعزيز سبل مواجهة التحديات السيبرانية، وحماية الخدمات الرقمية للمرضى والقطاع".

وأكد أهمية حماية البيانات، وتطوير مهارات فرق العمل في مجال السلامة الرقمية والقدرة على الاستجابة لأي تحديات ذات صلة بالبيانات والقطاع الرقمي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مجلس الأمن السيبراني يعمل على بناء قاعدة وتأسيس بنية تحتية آمنة ومتينة للأمن السيبراني في دولة الإمارات، وجعل هذا الموضوع جزءاً أصيلاً من ثقافة المؤسسات والأفراد، وتجسيداً لرؤية القيادة، والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة.

وشدد الدكتور الكويتي على أن التعاون مع جروب-آي بي يصب في هذا المجال في ضوء ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع، وما يتطلبه من نظم حماية سيبرانية تحافظ على السجلات الصحية، وضمان أمن المعلومات، وخصوصية البيانات.

وقال أشرف كحيل، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جروب-آي بي: "أن جروب-آي بي يسعدها التعاون مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، ونعتقد أن هذه مذكرة تفاهم تاريخية للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأضاف كحيل أنه من خلال الاستفادة من الخبرة الواسعة لمجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي لديه التزام ثابت بحماية سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن جروب-آي بي واثقة من أن هذه الاتفاقية ستوفر خطوة نحو التغيير في مجال الأمن الرقمي بدولة الإمارات، وتود جروب-آي بي في هذا الصدد أن تعرب عن تقديرها لمجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولسعادة الدكتور محمد الكويتي على تعاونهم طوال عملية التفاوض".

وكانت جروب-آي بي قد افتتحت مركز مقاومة الجريمة الإلكترونية التابع لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مايو 2021.

واختيرت دولة الإمارات العربية المتحدة كموقع للمقر الرئيسي لجروب-آي بي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظراً لمكانتها كلاعب عالمي رئيسي في الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود.

ويوفر هذا المقر الرئيسي الإقليمي جميع الكفاءات التكنولوجية الأساسية لجروب-آي بي، ويعمل به خبراء متخصصون من وحدات الأعمال الرئيسية التابعة للشركة، التي تشمل تحقيقات الجرائم عالية التقنية، ومختبر الطب الشرعي الرقمي، والاستجابة للحوادث ومعلومات التهديدات الاستخبارية، وفريق الاستجابة لطوارئ الكمبيوتر، وفرق الحماية من الاحتيال، وقسم الوقاية من المخاطر الرقمية.

كما أطلقت جروب-آي بي في سبتمبر 2023 مركزاً تعليمياً مبتكراً جديداً في مركز مقاومة الجريمة الإلكترونية التابع لها، ومقره دبي.

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نبذة عن مجلس الأمن السيبراني

يجسد مجلس الأمن السيبراني الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والنهج الاستباقي للدولة في مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها التقنيات الرقمية المتسارعة، من خلال جهات متخصصة وفاعلة قادرة على توفير الحماية الرقمية وتأمين البنية التحتية المتطورة، بما يضمن استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات بشكل منتظم في الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية كافة.

تتضمن اختصاصات المجلس اقتراح وإعداد التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني للقطاعات كافة المستهدفة في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب إعداد وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الدولة، وخطة وطنية متكاملة للاستجابة.

يعمل المجلس ضمن استراتيجية تتكون من 5 محاور رئيسية هي، المحور الأول الاستراتيجية في بناء القدرات، والسياسات، والحوكمة، وتأهيل وبناء القدرات الشخصية، والبرامج والمناهج والجامعات، وبناء القدرات التقنية مع الشركاء الاستراتيجيين.

أما المحور الثاني من الاستراتيجية فهو الحماية والدفاع من خلال توظيف هذه القدرات، فيما يتمثل المحور الثالث في التوعية ونشر ثقافة الأمن السيبراني. والمحور الرابع يتمثل في الاستجابة اللازمة للحوادث السيبرانية من قبل الجهات المختصة.

أما المحور الخامس فيتمثل في التعاون على جميع المستويات بدءاً من المحيط الخليجي والعربي والعالمي وفق مقررات الأمم المتحدة لمراكز الاستجابة وفرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية.

نبذة عن جروب-آي بي

تعتبر «جروب-آي بي» واحدة الشركات العالمية الرائدة في تطوير حلول الحماية الإلكترونية المخصصة للكشف عن الهجمات الإلكترونية وصدها، وتحديد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والتحقيق في جرائم التكنولوجيا الفائقة وحماية الملكية الفكرية، ومقرها في سنغافورة. وتقع مراكز الأبحاث واستقصاء بيانات التهديدات التابعة للشركة في منطقة الشرق الأوسط (إمارة دبي)، وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ (سنغافورة)، وفي وأوروبا (أمستردام)، وفي روسيا (موسكو).

وقد تم تصنيف نظام استقصاء بيانات التهديدات والاسناد التابع لشركة «جروب-آي بي» كأحد أفضل الأنظمة من قبل نخبة من شركات الأبحاث العالمية مثل جارتنر، وفريستر، وآي دي سي. كما أشادت وكالة التحليل الأوروبية الرائدة (KuppingerCole Analyst AG) بإطار عمل استقصاء بيانات التهديدات الخاص بشركة «جروب-آي بي» (المعروف سابقًا باسم TDS والمخصص للأبحاث الاستباقية والحماية من التهديدات الإلكترونية المعقدة وغير المعروفة) وتكريمه كأبرز أطر العمل المخصصة لاكتشاف تهديدات الشبكات والاستجابة لها، كما أشادت الوكالة أيضاً بشركة «جروب-آي بي» نفسها ومنحتها لقب الشركة الرائدة في الابتكار وتطوير حلول الحماية. وقامت كذلك مؤسسة الأبحاث العالمية جارتنر بمنح منصة "استقصاء بيانات التهديدات" الخاصة «جروب-آي بي» بلقب أبرز مورد لحلول الكشف عن اكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت؛ في حين منحت مؤسسة فروست آند سوليفان شركة «جروب-آي بي» جائزة التميز في الابتكار عن منصة الحماية من المخاطر الرقمية، وهي منصة قائمة على الذكاء الاصطناعي تعمل على تحديد المخاطر الرقمية والتخفيف من حدتها ومواجهة هجمات انتحال الهوية التجارية باستخدام التقنيات الحاصلة على براءة اختراع للشركة.

كما تعتبر «جروب-آي بي» من الشركاء البارزين في التحقيقات العالمية التي تقودها منظمات ووكالات إنفاذ القانون الدولية مثل اليوروبول والإنتربول. وهي أيضاً عضو في المجموعة الاستشارية لأمن الإنترنت التابعة لمركز يوروبول الأوروبي للجرائم الإلكترونية (EC3) الذي تأسس بهدف تعزيز التعاون بين اليوروبول وشركائها من غير العاملين في مجال إنفاذ القانون.

وتتكامل خبرة «جروب-آي بي» الكبيرة في استقصاء بيانات التهديدات والذكاء الإلكتروني مع المنظومة المتكاملة من البرامج المتطورة وحلول الأجهزة المصممة لمراقبة الهجمات الإلكترونية وتحديدها ومنعها. تتمثل مهمة «جروب-آي بي» في مكافحة الجرائم عالية التقنية وحماية العملاء في الفضاء الإلكتروني ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم. ولتحقيق ذلك، تقوم «جروب-آي بي» بتحليل التهديدات السيبرانية، وتطوير البنية التحتية الخاصة لمراقبتها، والاستجابة للحوادث، والتحقيق في الجرائم المعقدة ذات التقنية العالية، وتصميم تقنيات وحلول وخدمات فريدة للتصدي لمختلف الهجمات الخبيثة.