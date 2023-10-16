8 مشاريع وخدمات رقمية متقدمة في قطاعات ومجالات حيوية تُشرف عليها البلدية

الهاجري: "جيتكس جلوبال فرصة لمناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجالات تقنية مستقبلية تشكل ملامح العصر الجديد ومنصةً تجسّد مكانة إمارة دبي وطموحاتها لتكون المدينة الرقمية الأولى عالمياً"

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تُشارك بلدية دبي في معرض جيتكس جلوبال 2023 (GITEX GLOBAL)، أحد أكبر المعارض التقنية وأكثرها شموليةً في قطاع الاقتصاد الرقمي، والذي يُقام بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. ستستعرض البلدية خلال المعرض 8 من أبرز مشاريعها وخدماتها الرقمية المتقدمة في قطاعات تنظيم وترخيص أنشطة البناء والتشييد، وتقنيات البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لكشف المخالفات الإنشائية، إضافةً إلى مشاريع نظم المعلومات الجغرافية، ومشاريع معالجة الصرف الصحي، فضلاً عن خدماتها في مجال تعزيز فرص الاستثمار وإسعاد المستثمرين، والرد على استفسارات المتعاملين.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أهمية المشاركة في معرض جيتكس جلوبال كواحدٍ من أهم وأبرز المعارض التقنية إقليمياً وعالمياً، وذلك لما يشكّله من فرصةٍ مثاليّة للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تقدمها أهم الشركات العالمية، ومنصة متكاملة كبيرة تقام سنوياً في إمارة دبي لمناقشة آفاق التعاون والشراكة في مجالات تقنية مستقبلية تشكل ملامح العصر الجديد.

وقال سعادته: "نحرص دوماً في بلدية دبي على المشاركة الفعّالة في المعارض التقنية المتخصّصة عالمياً، واستغلالها لإبراز واستعراض الخدمات والإنجازات والمشاريع الحالية والمستقبلية، والحلول الرقمية المبتكرة في مجالات العمل البلديّ، وتبادل الخبرات التي تلبي الطموحات المتنامية يوماً بعد يوم، وتعزز الاستدامة ضمن المجال الرقمي، فضلاً عن دعم مستهدفات دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي، ومواكبة الاستعداد لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الدولة الشهر المُقبل في مدينة أكسبو دبي. ونتطلّع من خلال مشاركتنا إلى بناء علاقات تعاون مع مختلف الأطراف المشاركة، بما يصبّ في النهاية بخدمة توجّهات وأهداف ومجالات عمل بلدية دبي والتي نسعى إلى تطبيقها في دبي. ويأتي ذلك في إطار جهودنا لدعم وترسيخ جاذبية إمارة دبي ومكانتها لتكون المدينة الرقمية الأولى عالمياً، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في جعل دبي أفضل مدينة للعمل والعيش في العالم".

الذكاء الاصطناعي في قطاع البناء

ستستعرض بلدية دبي مشروعها لتوظيف الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مخالفات البناء، من خلال نظام متكامل للتصوير الجوي الدقيق باستخدام الطائرة بدون طيار ومعالجة صور هذه الطائرات بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف المخالفات والإضافات والتعديلات بدون ترخيص. ويهدف المشروع أيضاً إلى إنشاء الخرائط الدقيقة للمناطق والمنشآت والمشاريع وذلك لإجراء التحديث الفوري والمستمر لخريطة الأساس الشاملة والموحدة لدبي.

الطباعة ثلاثية الأبعاد

كما ستستعرض البلدية خدماتها ومشاريعها ضمن مجال استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في البناء، وجهودها في قيادة التحول الرقمي ضمن قطاع البناء والتشييد وتبنّي أحدث أنظمة البناء، تعزيزاً لريادة دبي العالمية وتنافسيتها، ومواكبةً للثورة الصناعية القادمة (4.0). وتتضمن الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني، إنشاء نماذج وهياكل عالية الدقة وخالية من الأخطاء في وقت أقصر مقارنةً بالطرق التقليدية، مع انخفاض بالتكاليف من خلال تشغيل عمليات البناء آلياً ورقمنتها، إضافةً إلى تحسين المكونات المعيارية وعملية التصنيع المسبق والنمذجة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد والحدّ من التلوث.

وتُشرف بلدية دبي على تنظيم أنشطة البناء باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتُصدِر تراخيص وتصاريح البناء، كما توفر التسهيلات والإجراءات والخدمات التي تعزز أحد المستهدفات الرئيسة لاستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافةً إلى إعطاء شهادات الاعتماد للطابعات ثلاثية الأبعاد كأول مدينة في العالم توفر ذلك.

نظم المعلومات الجغرافية

يُعدّ مجال نظم المعلومات الجغرافية إحدى المجالات الرئيسة في بلدية دبي، وتُشرف على تنظيم كافة العمليات والخدمات والمشاريع المرتبطة به، والتي من أهمها مشروع نظام آفاق دبي، ومشروع التوأم الرقمي الجيومكاني لدبي في مرحلته الثانية.

يُعنى مشروع آفاق دبي بإنشاء كود تخطيطي للأجواء المنخفضة والخرائط الرقمية ثلاثية الأبعاد لدعم تشغيل الطائرات بدون طيار، وتخطيط مساراتها ومواقع مطاراتها ومهابطها، بما يتوافق مع خطط دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي، وتوفير خدمات جديدة في مجالات الشحن، والتوصيل والتصوير الجوي وغيرها. ومتوقع أن يُسهم المشروع في المُحافظة على أمن وسلامة الملاحة الجوّية في الإمارة، وتنظيم عمليّات التشغيل، فضلاً عن جعل دبي مركزاً للابتكار في مجال النقل الجوّي وخلق بيئة مُحفِّزة للاستثمار في هذا القطاع الهام.

ويهدف مشروع توأم دبي الرقمي الجيومكاني إلى إنشاء نسخة رقمية طبق الأصل لمدينة دبي على شكل خرائط ثنائية وثلاثية الأبعاد تحتوي على جميع الأصول والمعالم والمنشآت، حيث أُدرجت في المرحلة الثانية من المشروع خرائط البنية التحتية التي تُسهم في دعم صناعة القرار والتخطيط والتحليل والمحاكاة وتقديم خدمات ذكية.

دمج إنترنت الأشياء في مشاريع الصرف الصحي

وظفت بلدية دبي تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) في مشاريعها ضمن قطاع الصرف الصحي من خلال تنفيذ مشروعين رئيسيين، أولهما، يتعلق بنظام مراقبة مصائد الزيوت والشحوم "FOG Traps monitoring"، الذي يعمل على مراقبة مخلفات الزيوت والشحوم في الحاويات الخاصة بها وضمان عدم تصريفها في قنوات الصرف الصحي، حيث تُستخدم تقنيات إنترنت الأشياء المتصلة بمنصة البيانات الضخمة وأدوات التحليل لعرض القراءات على لوحة المعلومات الخاصة ببيانات المستشعرات المُثبتة في المصائد ومراقبتها في مطابخ المطاعم والفنادق.

أما المشروع الثاني، فيتمثل بنظام مراقبة خزانات الصرف الصحي "Septic Tanks monitoring"، الذي يعمل كنظام إنذار مبكر لمراقبة الغرف الامتصاصية وأنظمة وخزانات الصرف الصحي في المواقع التي لا تتصل بشبكة الصرف الصحي. ويهدف المشروع إلى ضمان تجنب تجاوز سعة الخزان عن طريق استخدام تقنيات إنترنت الأشياء، حيث تُركّب مستشعرات لقراءة مستويات امتلاء الخزانات وعرض البيانات بشكلٍ آني على لوحة معلومات.

دعم الاستثمار

تستعرض بلدية دبي أيضاً، منصّة الفرص الاستثمارية، وهي نظام إلكتروني لمتابعة تنفيذ مراحل العملية الاستثمارية من بداية طرح الفكرة وتقييمها واعتمادها للنشر على المنصة إلى مرحلة التعاقد مع المستثمر. وتهدف المنصة إلى تحسين وحوكمة مسار العملية الاستثمارية، وتعزيز النّزاهة والشفافيّة، وتحقيق مبدأ المُساواة وتكافُؤ الفُرَص بين المستثمرين وتوطيد علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33. كما تسهم إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في البلدية بتحقيق هدفين استراتيجيين انطلاقاً من استراتيجية البلدية 2022-2026 هما: تطوير وتطبيق نظام شراكة متكامل، والإدارة الفعّالة لموارد بلدية دبي المالية لتحقيق الاستدامة.

مشروع فارس لخدمة المتعاملين

أحد المبادرات التي تُمكّن المتعاملين من التقديم على الخدمات والبلاغات عبر قناة الواتساب أو التطبيق الموحّد لبلدية دبي باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن فارس المتعامل من تقديم البلاغات وطلب الخدمات فقط من خلال تقديم الصورة دون إدخال أية تفاصيل، بهدف تحسين تجربة المتعامل، واختصار المدة الزمنية، إضافةً إلى الرد على استفساراتهم العامة عن خدمات البلدية والدعم التقني، والتأكد من الشائعات بسهولة من خلال مبادرة الخبر اليقين.

ويقدم فارس استفساراتٍ لأكثر من 168 خدمةٍ صريحةٍ، مع إمكانية التقديم على 133 بلاغٍ وطلب خدمة، إضافةً إلى توفير معلومات كاملة عن كافة مرافق بلدية دبي، مدعوماً بعدد 14 ألف كلمة مفتاحية باللغتين العربية والإنجليزية. كما أنه مربوط تقنياً مع نظام الرد الآلي (IVR)، من خلال التواصل مع مركز الاتصال: 800900، الذي يحوّل المكالمات على واتساب البلدية.

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