بحسب تقرير صادر عن شركة "خزنة داتا سنتر"، فإن 89% من قادة الأعمال يعتقدون أن التحول الرقمي سيلعب دوراً حاسماً في نجاح الأعمال

الخبراء المشاركون في جلسة نقاشية حول الأمن السيبراني يسلطون الضوء على الحاجة إلى الدبلوماسية السيبرانية القائمة على الاتفاقيات الثنائية لتبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات

الإمارات العربية المتحدة: شهد اليوم الخامس من معرض "جيتكس جلوبال 2023" اجتماع الخبراء لإعادة تقييم كيفية ازدهار المؤسسات مقابل موجه التحول الرقمي السريع، مع ختام فعاليات المعرض بنجاح.

وقد نجحت الدورة الثالثة والأربعون من معرض "جيتكس جلوبال"، والتي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، مرة أخرى ببلوغ طاقتها الاستيعابية الكاملة في مركز دبي التجاري العالمي؛ حيث استضاف الحدث ما يزيد على 6,000 جهة عارضة. واحتضن معرضا "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار" (الذي أقيم في دبي هاربر من 15 ولغاية 20 أكتوبر) 41 صالة على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة. وهذا يتجاوز النسخة السابقة بنسبة 40٪. ويجتمع تحت مظلتهما 1800 شركة ناشئة ونخبة من ألمع العقول وأكثر الشركات طموحاً لتحديد ودراسة وتطوير وتمكين الأجندات الرقمية للعالم.

مراكز البيانات، العصب الأساسي في العصر الرقمي

أصدرت شركة "خزنة داتا سنتر" (خزنة لمراكز البيانات) خلال معرض "جيتكس جلوبال 2023" تقريراً تناول الطلب المتزايد على مراكز البيانات في ضوء الأهمية المتزايدة للتحول الرقمي من أجل نجاح الأعمال.

ووجد التقرير أن 89% من قادة الأعمال يرون أن الرقمنة ستلعب دوراً حاسماً في نجاح الأعمال، مما يفرض إعادة تقييم متطلبات مراكز البيانات. وعليه، أفاد 45% من المؤسسات الكبيرة والكبيرة جداً أنها تتطلع إلى توسيع بصمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتعزيز المرونة، بينما يطمح حوالي 36% منها إلى تعزيز مستويات الابتكار الرقمي، ويأمل 36% تقريباً تحسين تجربة العملاء.

وأشار حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة داتا سنتر"، إلى أن الثورة الرقمية أكدت الدور الجوهري للاستراتيجيات الرقمية. وأضاف أنه مع استمرار نمو الطلب على البنية التحتية الرقمية القوية، تبرز أهمية مراكز البيانات كعصب أساسي.

منصة جديدة لتبادل البيانات من شأنها تبسيط القرارات القائمة على البيانات

تعتمد الشركات والمؤسسات الحكومية الحديثة على البيانات في اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإنهم يواجهون تحديات متعلقة بالبيانات مثل نقاط تجميع البيانات (صوامع البيانات)، ومشكلات خصوصية البيانات، وتبادل البيانات عبر الحدود. وللتغلب على هذه التحديات، أطلقت مرسيدس-بنز منصة تبادل البيانات "أسنتريك" Acentrik التي تتيح بناء منظومة بيانات آمنة ومتوافقة. وأعلنت مرسيدس-بنز خلال "جيتكس جلوبال" أن المنصة باتت متوفرة في دولة الإمارات بعد النجاح الذي حققته في أسواق الاتحاد الأوروبي وآسيا والمحيط الهادئ.

وتوفر "أسنتريك" فرصاً متنوعة للتعاون ونقل البيانات وتحقيق الدخل بين الهيئات المختلفة. وتكمن ميزتها الأساسية في نهج "الحوسبة إلى البيانات" والذي يترافق مع إمكانات الحوسبة المتطورة. ويتيح ذلك احتساب البيات بشكل آمن وخاص دون نقل البيانات الأولية. وتقوم "أسنتريك" بإحضار الخوارزميات إلى البيانات بدلاً من العكس.

ويرى جوكن كايزر، رئيس منظومات البيانات في مجموعة "مرسيدس-بنز جروب ايه جي"، أن منصة "أسنتريك" تبشر بمستقبل جديد لمشاركة البيانات ومنظومات العمل؛ حيث لفت إلى أهمية استخدام المنصة لدعم القرارات والاستراتيجيات القائمة على البيانات لدى المؤسسات.

التمهيد لمدن المستقبل

استضاف معرض "جيتكس جلوبال" جلسة حوارية مميزة حول مدن المستقبل الرقمية، قام خلالها الخبراء بتقييم الشكل الذي سيبدو عليه العالم والمدن في عام 2050. وأكدوا أن "مدينة المستقبل" ستكون عبارة عن شبكة مترابطة من المعلومات والبيانات والمعلومات والتكنولوجيا التي ستواصل إحداث نقلة نوعية في أنماط حياتنا وعملنا وترفيهنا.

ورغم ما توفره من فرص عديدة، فقد حذر الخبراء بالمقابل من التحديات الكامنة في بناء المدن الذكية. ولفتوا إلى إمكانية التغلب على العقبات التقنية باستخدام التكنولوجيا المناسبة. ومع ذلك، فإن تأهيل الأفراد لركوب موجة المدن الذكية يتطلب تثقيف العامة وتغيير مواقفهم بشكل جذري إزاء التكنولوجيا الناشئة. ونظراً لوتيرة التقدم التكنولوجي السريعة، فمن الضروري مواكبة آخر مستجدات التكنولوجيا واتجاهها المستقبلي لتلبية احتياجات محددة بشكل فعال.

وضمت قائمة الخبراء المشاركين في الجلسة كلاً من ديفيد تان، مساعد الرئيس التنفيذي في شركة JTC، سنغافورة؛ وأنس نعيم، مدير عام شركة "أورانج" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا؛ ودانييل دييز، الرئيس التنفيذي للتحول، "ميجا ليب"، الولايات المتحدة؛ والدكتور منير زهدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا ورئيس حلول المدن الذكية وإنترنت الأشياء في شركة نوكيا، الإمارات العربية المتحدة؛ وبيتر هلافاسيك، نائب عمدة مدينة براغ، جمهورية التشيك؛ وروبرتو فرونجيا، مدير الإستراتيجية والعمليات، شركة "تونومس كومبيوت"، المملكة العربية السعودية.

الجرائم الإلكترونية تخلّف مسار دمار عالمي للشركات

يمكن لأضرار الجرائم السيبرانية العالمية أن ترتفع إلى 10.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2025. ومما يساهم في تصعيد هذه الموجة الخطيرة هو تزايد حجم وتعقيد الهجمات السيبرانية، بالإضافة إلى الاعتماد المتنامي على التكنولوجيا الرقمية، وقلة الوعي والثقافة في مجال الأمن السيبراني. ووراء هذه الإحصاءات ثمة مسار دمار عالمي للأفراد والشركات والحكومات.

وقد اجتمع كبار مسؤولي أمن المعلومات في القطاعين العام والخاص لمناقشة الطبيعة العالمية للجرائم الإلكترونية والحاجة الماسة إلى بذل جهود عابرة للحدود الوطنية. وكان من بينهم علي عبدالله حسن، رئيس تقنية المعلومات في البحرين؛ وسيليا مانتشياني، رئيس أمن المعلومات في جنوب أفريقيا؛ وديميتري فان زانتفليت، مدير الأمن السيبراني/ كبير مسؤولي تقنية المعلومات في هولندا؛ وجيلينا ماتون، رئيس أمن المعلومات في لوكسمبورغ؛ وروبن لينون بيلينجا، نائب الرئيس للتوعية بأمن المعلومات، قائد التعليم والاتصالات، المملكة المتحدة؛ وسانوسي درامي، مدير الأمن السيبراني، غامبيا؛ وسولومون سوكا، المدير العام لإدارة أمن شبكات المعلومات، إثيوبيا.

وعلى غرار الفضاء السيبراني، تعتبر الجرائم السيبرانية مجالاً لا حدود له. وفي حين يتعين على كل دولة أن تتبنى آليات الدفاع السيبراني الخاصة بها استناداً إلى الظروف المحلية، فإن التعاون مع المجتمعات المحلية والعالمية أمر بالغ الأهمية. وسلط المشاركون الضوء على الحاجة إلى الدبلوماسية السيبرانية القائمة على الاتفاقيات الثنائية لتبادل المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتهديدات، مع مشاركة الحادث الذي تم تحديده في بلد واحد عبر جميع البلدان. كما أوصوا بإقامة مراكز عمليات أمنية على مستوى القارة وحتى على مستوى العالم، والتي يمكن أن تساهم بقطع شوط كبير في حماية العالم والبشرية جمعاء.

#بياناتحكومية

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نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي:

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث حقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 200 مليار درهم إماراتي، واستضاف أكثر من 30 مليون زائر على مدى العقود الأربعة الماضية.