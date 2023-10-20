كرّمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان شركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص المساهمين في إنشاء منظومة رقمية متقدمة للارتقاء بتجربة المتعاملين من خلال الابتكار والتحول الرقمي، بما يعكس تطلعات مجتمع إمارة عجمان بكل شرائحه، وذلك خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لعام 2023، الذي أُقيم على منصة حكومة عجمان في معرض جيتكس جلوبال في دبي.

وقال سعادة / عبدالله أحمد الحمراني، المدير العام: "إن هذه الفعالية السنوية هي محطة تعتز بها الدائرة لأنها تعبر عن احتفائها بعلاقات الشراكة والتعاون المثمرة التي مع شركائها الاستراتيجيين للعمل يدًا واحدة من أجل تحقيق التنمية والازدهار في الإمارة وفقًا لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع ضمن أولوياتها التوجه نحو الرقمنة، والتي تتابع عن قرب تطبيق الاستراتيجيات الرامية للابتكار في تطوير بيئة ممارسة الأعمال، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر.".

وأضاف: "إن اهتمامنا بتوطيد العلاقة التكاملية مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وشركات القطاع الخاص، نابع من إيماننا الراسخ بأن التعاون والجهود المشتركة هما أساس الإنجاز والتقدم، والمحرك الذي يمكنه أن يدفع مسيرتنا التنموية قدمًا لتحقيق مستهدفاتنا المستقبلية.".

وتابع بالقول: "مع قرب نهاية هذا العام الذي أعطته قيادتنا الرشيدة عنوان عام الاستدامة، فإننا على ثقة بأن هذه الشراكة هي خير تجسيد لشعار اليوم للغد، وأيضًا تجسيد لروح التعاون والعمل المشترك التي سيجني ثمارها الأجيال الحالية والأجيال القادمة.".

وفي ختام الحفل، كرّمت الدائرة المؤسسة الإعلامية الرائدة وكالة الأنباء الإماراتية (وام) باعتبارها شريك في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الإمارة.

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