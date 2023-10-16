تقنيات أون باسيف المتطورة تترك انطباعًا عالميًا

تُحدث أون باسيف ثورة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بمشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال"

ذا ناشونال: تفتخر شركة "أون باسيف"، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإعلان عن مشاركتها الافتتاحية في معرض "جيتكس جلوبال2023"، أكبر فعالية تكنولوجية في العالم تُقام في دبي. تتحمس أون باسيف هذا العام للتفاعل مع القادة في المجال التقني والمهتمين بالتكنولوجيا لتبادل الأفكار واستكشاف أحدث الاتجاهات. وتحرص الشركة على تعزيز التعاون الذي يُمكن أن يُسرّع بانتشار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، مما يجعل جيتكس منصة حيوية للتواصل وتبادل المعرفة والابتكار. ويسر الشركة أن تشارك في مجتمع جيتكس المزدهر، وأن تُسهم في الأجواء الديناميكية لهذه الفعالية، لذا نتشرف بدعوتكم جميعًا لزيارتنا في قاعة (9)، منصة رقم (H9-C10) للتعرف وإلقاء نظرة ممتعةٍ على مستقبل الإنترنت.

تعليقًا على هذه الفعالية الرائعة، أعرب المهندس محمد كمال، الرئيس التنفيذي لشركة أون باسيف، عن سعادته بالمشاركة في معرض جيتكس قائلاً: "نتطلع إلى مشاركة استثنائية ومتميزة في معرض جيتكس لهذا العام بعرض منتجاتنا التكنولوجية. ونهدف إلى إبهار الجمهور والزوار، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة، وجميع المهتمين وعشاق التكنولوجيا وصناع القرار، بمنتجات ذات جودة لا تضاهى".

وأضاف محمد نزال، رئيس قسم التسويق في الشركة: "نسعى من خلال تقنياتنا ومنتجاتنا المتطورة إلى تعزيز وتسهيل العمليات والأعمال للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وتطوير أدوات التسويق، وإدارة العلاقات مع التعاملين في مجال الأتمتة والتحول الرقمي، وقنوات الاتصال، وإدارة العمليات التجارية، وأدوات البنية التحتية للأعمال، بدعمٍ من أحدث التطورات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".

منتجات أون باسيف المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي

تستفيد أون باسيف للتكنولوجيا من تقنية الذكاء الاصطناعي لدفع الابتكار والأتمتة والكفاءة في مختلف الصناعات والمجالات، إذ تؤثر هذه التقنية على الرعاية الصحية والتعليم والتخطيط الحضري في المجتمعات، وبالتالي تحسين نوعية حياتنا. علاوةً على ذلك، يُعَد الذكاء الاصطناعي جهة فاعلة محورية في الجغرافيا السياسية، تؤثر على وضع الاستراتيجيات الوطنية. وبالنظر إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، طورت الشركة العديد من المنتجات المدعومة بهذه التقنية لتبسيط العمليات التجارية لمشروعاتٍ عدة.

"النظام البيئي المتكامل" لشركة أون با سيف

النظام البيئي المتكامل للشركة هو منصة رقمية جديدة فريدة من نوعها، توفر للمستخدمين إمكانية التسجيل للوصول واشتراكات الحلول الرقمية من خلال نموذج أعمال البرامج التي تقدم كخدمة. وتتمثل المهمة الأساسية لهذا النظام البيئي التكنولوجي في توفير مجموعة واسعة من منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي لتحويل المؤسسات الرقمية العالمية. وقد صُممت الشركة هذا النظام البيئي المركزي لمنح المستخدمين سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من الحلول الذكية، والتي تشمل منتجات مجانية ومتميزة عند الاشتراك والتفعيل الناجح لها.

"أو-كونيكت" (التواصل الفعال وبوابة العبور إلى المستقبل)

أو-كونيكت هي منصة مؤتمرات إلكترونية متطورة للمشروعات الصغيرة والكبيرة، تُسهل عقد مؤتمرات فيديو سلسة، وتتسم بالعديد من الميزات الفريدة التي تُفيد الأفراد والشركات على حدٍ سواء. وتتيح إمكانات المشاركة الفورية لمنصة "أو-كونيكت" تعاونًا افتراضيًا متكاملاً وخالياً من أي عيوب في جميع أنحاء العالم. "أو-كونيكت" متاح الآن على متجري جوجل بلاي وأبل ستور.

"أوتراكر" (الحل الشامل لتحليل الأعمال)

"أو-تراكر" هي أداة تحليلية إلكترونية رائدة صُممت لإحداث ثورة في كيفية استفادة الشركات من البيانات. تستخدم أداة أو-تراكر تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة لتوفير تحليلات شاملة ورؤى وإحصائياتٍ قابلة للتنفيذ. يُعد فهم أداء المواقع الإلكترونية وسلوكيات المستخدم أمرًا ضروريًا للمؤسسات كي تظل قادرة على المنافسة في البيئة الرقمية الحالية.

منتجات أون باسيف القادمة لإبهار للعالم بأسره:

"أو-فاريفاي" (الحل الأكثر تطوراً في تحديد هوية المتعامل)

أنشأت أون باسيف منصة أو-فاريفاي، وهي منصة هوية موثوقة ومفيدة جداً لجميع أنواع الشركات والمشروعات. وتتوافق سياسات الاحتفاظ ببيانات هذه المنصة مع لوائح الخصوصية . وتمتلك المنصة نماذج رائعة تعتمد على الشبكة العصبية العميقة للتعرف على الوجه. كما أنها تشتمل على تقنية التعرف البصري على الحروف لتمنح المستخدم دقةً بنسبة تصل إلى 99%.

"أو-بال" (أداة التواصل والتعاون الجماعي الذكية)

أو-بال هي أداة اتصال تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتوجب أن تستفيد منها الشركات والمشروعات والأعمال لتعزيز التعاون الجماعي. ويُمكن للمستخدمين مشاركة الملفات بسهولة مع جهات الاتصال الخاصة بهم، وإجراء مناقشات مفتوحة من خلال الميزات المذهلة التي توفرها الأداة، فهي أداة قيمة للاتصالات المتعلقة بقطاع الأعمال تساعد على تبسيط وتنظيم جميع العمليات بميزاتها الفريدة.

"أو-ديسك" (إدارة علاقات المتعاملين بمفهوم استشرافي للمستقبل)

أو-ديسك هو أحد الحلول المبتكرة لإدارة العلاقات مع المتعاملين والمدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي من أون باسيف، وصممت الشركة هذا الحل لإحداث ثورة في أعمالك، وإطلاق العنان للإمكانات الحقيقية لمؤسستك. وبفضل مجموعة الخصائص والميزات القوية "لأو-ديسك"، فإنه يعمل على تبسيط المهام الأساسية وتعزيز الإنتاجية في مختلف المجالات.

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معلومات عن الشركة:

يقع المقر الرئيسي لشركة "أون باسيف" في إمارة دبي، وتمارس أنشطتها وأعمالها في أنحاء أخرى من العالم، إذ تمتلك مكاتبًا في الولايات المتحدة والهند ومصر وسنغافورة. تقدم أون باسيف، المتخصصة في الحلول المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، مجموعة شاملة من أدوات أتمتة الأعمال من خلال الاشتراك في نموذج أعمال البرامج التي تقدم كخدمة(SaaS). ويتجلى التزام الشركة بتعزيز الابتكار ودفع عجلة الأعمال في أحدث التقنيات التي تدعم الشركات في تحقيق نجاح لا يُضاهى في العصر الرقمي.