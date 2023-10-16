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معرض جيتكس جلوبال 2023

بيان صحفي

شركة كريم تستعرض ابتكاراتها للتخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في معرض جيتكس

شركة كريم تستعرض ابتكاراتها للتخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في معرض جيتكس
شركة كريم تستعرض ابتكاراتها للتخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في معرض جيتكس
بيان صحفي

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تستعرض أبرز خدماتها الرقمية الذكية خلال مشاركتها في جيتكس 2023

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تستعرض أبرز خدماتها الرقمية الذكية خلال مشاركتها في جيتكس 2023
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تستعرض أبرز خدماتها الرقمية الذكية خلال مشاركتها في جيتكس 2023
بيان صحفي

مجموعة &e تطلق أول متجر ذاتي مدعم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات عالمياً

مجموعة &e تطلق أول متجر ذاتي مدعم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات عالمياً
مجموعة &e تطلق أول متجر ذاتي مدعم بالذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات عالمياً
بيان صحفي

إريكسون تطلق مركز التميز لشبكة الجيل الخامس الأساسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

إريكسون تطلق مركز التميز لشبكة الجيل الخامس الأساسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
إريكسون تطلق مركز التميز لشبكة الجيل الخامس الأساسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا
بيان صحفي

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تستعرض أبرز مشاريعها ومنصاتها الرقمية في معرض "جيتكس 2023"

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تستعرض أبرز مشاريعها ومنصاتها الرقمية في معرض \"جيتكس 2023\"
مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تستعرض أبرز مشاريعها ومنصاتها الرقمية في معرض \"جيتكس 2023\"
بيان صحفي

دائرة الصحة – أبوظبي وجامعة أبوظبي تعززان جهود الابتكار في علوم الحياة

دائرة الصحة – أبوظبي وجامعة أبوظبي تعززان جهود الابتكار في علوم الحياة
دائرة الصحة – أبوظبي وجامعة أبوظبي تعززان جهود الابتكار في علوم الحياة
بيان صحفي

جمارك دبي ودبي الجنوب تطلقان "التفتيش عن بُعد" الأول من نوعه في المنطقة

جمارك دبي ودبي الجنوب تطلقان \"التفتيش عن بُعد\" الأول من نوعه في المنطقة
جمارك دبي ودبي الجنوب تطلقان \"التفتيش عن بُعد\" الأول من نوعه في المنطقة
بيان صحفي

دوري أبوظبي للسباقات المسيرة يكشف الستار عن سيارة دالارا سوبر فورمولا " المسيرة " في معرض جيتكس العالمي 2023

دوري أبوظبي للسباقات المسيرة يكشف الستار عن سيارة دالارا سوبر فورمولا \" المسيرة \" في معرض جيتكس العالمي 2023
دوري أبوظبي للسباقات المسيرة يكشف الستار عن سيارة دالارا سوبر فورمولا \" المسيرة \" في معرض جيتكس العالمي 2023
بيان صحفي

"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تستعرض أحدث مشاريعها الرقمية في "جيتكس جلوبـال 2023"

\"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة\" تستعرض أحدث مشاريعها الرقمية في \"جيتكس جلوبـال 2023\"
\"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة\" تستعرض أحدث مشاريعها الرقمية في \"جيتكس جلوبـال 2023\"
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