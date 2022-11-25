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الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
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كأس العالم لكرة القدم - ...
كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022
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فيفا يعلن: نسبة حضور الجولة الأولى من البطولة 94%
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حصاد سادس أيام المونديال: شكوى إسرائيلية واحتفال يثير الجدل وفوز إيراني
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اعتقال لاعب كرة بتهمة تشويه صورة إيران
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