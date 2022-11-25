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كأس العالم لكرة القدم - قطر 2022 

كرة قدم

فيفا يعلن: نسبة حضور الجولة الأولى من البطولة 94%

فيفا يعلن: نسبة حضور الجولة الأولى من البطولة 94%
فيفا يعلن: نسبة حضور الجولة الأولى من البطولة 94%
كرة قدم

حصاد سادس أيام المونديال: شكوى إسرائيلية واحتفال يثير الجدل وفوز إيراني

حصاد سادس أيام المونديال: شكوى إسرائيلية واحتفال يثير الجدل وفوز إيراني
حصاد سادس أيام المونديال: شكوى إسرائيلية واحتفال يثير الجدل وفوز إيراني
كأس العالم

اعتقال لاعب كرة بتهمة تشويه صورة إيران

اعتقال لاعب كرة بتهمة تشويه صورة إيران
اعتقال لاعب كرة بتهمة تشويه صورة إيران
كأس العالم

مونديال المؤتمرات الصحفية... جدل ومشادات مستمرة

مونديال المؤتمرات الصحفية... جدل ومشادات مستمرة
مونديال المؤتمرات الصحفية... جدل ومشادات مستمرة
كأس العالم

إنفوجرافك: القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022

إنفوجرافك: القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022
إنفوجرافك: القيمة السوقية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022
أخبار رياضية

زاوية بودكاست: كأس العالم 2022 .. مفاجآت ومفارقات

زاوية بودكاست: كأس العالم 2022 .. مفاجآت ومفارقات
زاوية بودكاست: كأس العالم 2022 .. مفاجآت ومفارقات
كأس العالم

حصاد خامس أيام المونديال: لا أعرف لماذا فزت ورقمان قياسيان واجتماع وزاري للبث

حصاد خامس أيام المونديال: لا أعرف لماذا فزت ورقمان قياسيان واجتماع وزاري للبث
حصاد خامس أيام المونديال: لا أعرف لماذا فزت ورقمان قياسيان واجتماع وزاري للبث
كأس العالم

فيفا يرد على مزاعم مقاطعة المونديال بنشر نسب المشاهدة

فيفا يرد على مزاعم مقاطعة المونديال بنشر نسب المشاهدة
فيفا يرد على مزاعم مقاطعة المونديال بنشر نسب المشاهدة
كأس العالم

لماذا بكى صاحب هدف سويسرا في مرمى الكاميرون؟

لماذا بكى صاحب هدف سويسرا في مرمى الكاميرون؟
لماذا بكى صاحب هدف سويسرا في مرمى الكاميرون؟
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