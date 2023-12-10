دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكدت إيمي ليهوسكي مديرة الممارسات البيئية و الاجتماعية و الحوكمة في شركة" M42" و هي شراكة بين "جي42 للرعاية الصحية" و"مبادلة للرعاية الصحية" أن الشركة تسعى إلى إستشراف المستقبل المستدام للصحة بدعم من التكنولوجيا ، و تم اختيار الشركة من قبل منظمة الصحة العالمية لتكون الشريك الرئيسي للصحة في مؤتمر COP28 مما يؤكد التزامها في إحداث تحول نوعي لمعالجة التحديات المناخية الملحّة من خلال استقطاب التقنيات المتطورة.

وقالت ليهوسكي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " أن الشركة تضع في صميم أولوياتها الإنسان وليس مجرد المريض والصحة وليس مجرد الرعاية الصحية والوقاية وليس مجرد العلاج فهناك بعض الإحصاءات التي يجب التركيز عليها و هي أن أكثر من 13 مليون شخص يموتون سنوياً بسبب أمراض ترتبط بتغير المناخ فضلاً عن أن حوالي 68% من البالغين يعانون من الاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية والنفسية ،مونهة ان قطاع الرعاية الصحية يعتبر خامس أكبر مساهم في العالم في انبعاثات الكربون ومسؤول عن حوالي 5٪ من الانبعاثات العالمية.

و أوضحت ان المستشفيات تستخدم حوالي ضعفي أو ثلاثة أضعاف الطاقة مقارنة بالأنظمة التقليدية مما يعني مرضى أقل انبعاثات ، مؤكدة ان " M42 " ملتزمة بمضاعفة الجهود للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050 ،وهي تسعى عبر مشاركتها في COP28 لتأسيس شراكات لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وقالت :" إن من أبرز مبادرات " M42 " المشاركة في برنامج الجينوم الإماراتي الذي يهدف لوضع خارطة شاملة للبيانات الجينية الوراثية لمواطني دولة الإمارات ، و قد نجح البرنامج حتى اليوم بجمع 500 ألف عينة وصولاً إلى مليون عينة وبالشراكة مع مؤسسة "أوشن إكس" العالمية غير الربحية المتخصصة باستكشاف المحيطات أطلقنا مشروع طموح لتأسيس خارطة شاملة لبيئة المحيطات في دولة الإمارات".

و لفتت إلى أن جناح الشركة يشهد إقبالا مميزا من الزوار من مختلف أنحاء العالم للتعرف على العلاقة بين الصحة والمناخ ودور التكنولوجيا في حل تحديات التغير المناخي.

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حول "M42"

M42 شركة رعاية صحية عالمية، مقرها أبوظبي، قائمة على التقنيات الحديثة؛ وتعمل في صدارة المساهمين في التقدُّم الطبي؛ وتسعى لإحداث تحوُّل في حياة المرضى بحلول سريرية مبتكرة قادرة على حلِّ أصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقوم M42 بإحداث تحوُّل جذري في منظومة الرعاية الصحية التقليدية وتقدم أعلى مستوى من الرعاية الدقيقة والوقائية التي محورها المريض.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 27 دولة حول العالم؛ وقد تأسست عام 2022 باندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة رعاية صحية متكاملة، هي الأولى من نوعها، تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وأحدث المرافق الطبية لتقديم رعاية عالمية المستوى.

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