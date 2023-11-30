تماشياً مع خريطة الطريق الجديدة للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارات العربية المتحدة، سيتم عرض الحلول والشراكات القائمة على الابتكار بين دولة الإمارات وإستونيا في جناح المنطقة الزرقاء OA13-G2

[ دبي، الإمارات العربية المتحدة] - يعد الأمن الغذائي والتخلص من النفايات من المواضيع الرئيسية التي تركز عليها حكومة الإمارات العربية المتحدة وقمة مؤتمر الأطراف كوب 28 المقبلة في دبي. تقف إستونيا كمدافع ثابت عن الإشراف البيئي والعمل المناخي. لقد وضع هذا التفاني أهدافاً جريئة ورسم مساراً نحو مجتمع منخفض الكربون. ومن خلال الجهود والمواءمة المشتركة بين القطاعات، تظل إستونيا ملتزمة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ستعرض "تيست إستونيا"، العلامة التجارية لقطاع الأغذية والمشروبات التابعة لشركة "إنتربرايز إستونيا" والتي تدعم نمو المصنعين الإستونيين في الأسواق العالمية، التكنولوجيا الإستونية المبتكرة ومنتجي المواد الغذائية في جناح المنطقة الزرقاء لاجتماع مؤتمر الأطراف (كوب 28) القادم في دبي، مع جدول زمني كامل يشمل فعاليات في 10 ديسمبر بمناسبة "يوم الأغذية والزراعة والمياه".

تتجلى مساهمة الدولة، التي تقع في جناح المنطقة الزرقاء OA13-G2 وبدعم من وفد رفيع المستوى، بما في ذلك رئيس وزراء إستونيا كاجا كالاس، في مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من فقد وهدر الغذاء بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2030 من خلال تقديم خريطة الطريق الجديدة للمبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء . وقد ساهمت عمليات التعاون المثمرة الأخيرة في دفع الشركات الإستونية في قطاعات الأمن الغذائي وإدارة النفايات والأغذية والمشروبات إلى تحقيق نجاح ملحوظ في دولة الإمارات. تفتخر إستونيا بامتلاكها بعضاً من "أنقى الأطعمة في العالم"، وفقاً لما تعترف به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وهذا، إلى جانب البراعة التكنولوجية وتطوير المنتجات في البلاد، يتماشى بسلاسة مع أهداف المنطقة في مواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، ومكافحة هدر الطعام، ودعم المبادرات الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ.

انضموا إلى "إنتربرايز إستونيا" في مؤتمر الأطراف (كوب 28) في عام 2023 لمعرفة المزيد حول الأهداف الفريدة والتقدمية لهذه الشركات التي تقود التغيير الإيجابي على نطاق عالمي وتقود الطريق نحو مستقبل أكثر اخضرارًا ونظافة للجميع.

وتشمل المبادرات البارزة تلك التي قدمتها شركة "فيبينول" (Fibenol)، وهي شركة إستونية تستفيد من أحدث التقنيات لإنتاج مواد خام حيوية مثل اللجنين والسكريات الخشبية والسليلوز المتخصص من الكتلة الحيوية الخشبية. تعمل عملية التجزئة المبتكرة لـ"فيبينول" على تحويل أكثر من 90% من الكتلة الحيوية الخشبية إلى مواد عالية القيمة مع الحد الأدنى من التأثير البيئي. ويمكن لهذه المواد الحيوية المستدامة أن تكون بمثابة بدائل للمواد الكيميائية ذات الأساس الأحفوري، مما يساهم في إنتاج مستحضرات التجميل والبلاستيك ومواد البناء ومنتجات أخرى مختلفة. تقف "فيبينول" في طليعة الحلول الرائدة، وتسهيل الصناعات في الانتقال بعيداً عن الموارد الأحفورية نحو مستقبل أكثر استدامة.

يستمر مطعم "فالجيراند" (Valgerand)، المعروف بمذاقاته وعروض المأكولات والمشروبات الذي يقدمها. بعد حضوره الناجح في معرض إكسبو 2020 والمشاركة في معرض جلفود 2023، تكتسب "تيست إستونيا" زخماً في المنطقة، حيث تلعب دوراً حيوياً في تثقيف المجتمع حول المنتجات النظيفة والمستدامة. والخبر المثير هو أن مجموعة مختارة من هذه المنتجات الصحية والطبيعية والعضوية متاحة الآن في الإمارات العربية المتحدة. يدعوكم مطعم "فالجيراند"، الذي يحتفل بشهره الثامن الناجح في التشغيل في أبوظبي والذي تم تكريمه مؤخراً بجائزة "المطعم المفضل" في جوائز "فاكت دايننج" لعام 2023. يمكنكم تجربة المأكولات الاسكندنافية النقية والصحية في جناح المنطقة الزرقاء خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28).

10 ديسمبر 2023 - يوم الأغذية والزراعة والمياه

أبرز الجلسات النقاشية: (الجدول مرفق)

جناح المنطقة الزرقاء OA13-G2

يركز معرض "الزراعة الذكية مناخياً: محرك الاقتصاد الحيوي الدائري" الذي تستضيفه الجامعة الإستونية لعلوم الحياة، على توفير حلول صديقة للبيئة وقائمة على العلم في الزراعة وسلسلة قيمة الاقتصاد الحيوي، بدءاً من التربة وصحة النبات وانتهاءً بالزراعة الدقيقة وتثمين النفايات الصناعية، وتطوير الأغذية الجديدة. إن تنفيذ هذه الحلول المميزة يجعل المنتجين أقرب إلى تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية الاتحاد الأوروبي "من المزرعة إلى الشوكة" وغيرها من استراتيجيات المناخ.

تتبع وتستكشف الجلسة النقاشية حول الزراعة القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ - هل هي مستقبل الأغذية العضوية؟ التي أجرتها الجامعة الإستونية لعلوم الحياة كيف تأمين الغذاء على نحو مستدام هو التحدي الذي نواجهه. تبرز الزراعة العضوية باعتبارها نهجاً صديقاً للبيئة ومعترفاً به جيداً؛ وفي إستونيا، تخضع 23 بالمائة من الأراضي الزراعية للإدارة العضوية، مما يضع البلاد في المرتبة الثالثة عالمياً في هذا السياق. وكيف تم تحقيق هذا الإنجاز؟ ما هي الدروس التي تم اكتسابها؟ ما هي الاتجاهات المستقبلية التي يجري النظر فيها؟

أما بالنسبة لجلسة الغذاء والخشب: السعي من أجل الحد من النفايات، التعامل مع النُهج المستدامة تجاه المنتجات الثانوية لإنتاج الأغذية والأخشاب أمراً بالغ الأهمية. تركز المحادثة على استخدام الأجزاء المتنوعة وعناصرها النشطة بيولوجياً من المنتجات الثانوية للإنتاج النباتي. تتم مقارنة ذلك بالتقدم الكيميائي الحراري وتقنيات التكرير الحيوي للجيل الثاني والثالث من إنتاج الكيمياء الحيوية من الكتلة الحيوية اللجنوسليلوزية. هل يمكن أن يكون هذا بمثابة المفتاح للاقتصاد الأخضر في المستقبل؟ تشارك المدافعة السابقة عن الشباب في مجال المناخ وأصغر عضو في البرلمان الإستوني الخامس عشر، هانا لاهي، في محادثة حول مستقبل الغذاء والخشب مع علماء بارزين في هذا المجال.

يقول سعادة سفير جمهورية إستونيا لدى الإمارات العربية المتحدة، "جان رينهولد": ترتكز الدولة الإستونية على ثقافة الابتكار، وتتبنى القدرة على التكيف باعتبارها عقلية أساسية. يعد النظام البيئي الديناميكي للشركات الناشئة بمثابة دليل على ازدهار روح التعاون في كل من القطاعين العام والخاص. هناك توافق واضح بين إستونيا والأهداف المناخية التي يتم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس مبادرات التفكير التقدمي على المستوى الاتحادي. إن مناقشة هذا التوافق في مؤتمر الأطراف (كوب 28) في الإمارات العربية المتحدة هو شرف لنا، حيث نساهم في العلاقة الإيجابية المستمرة بين بلدينا في مجالات الزراعة والابتكار والأمن الغذائي وصناعة الأغذية والمشروبات."

#بياناتشركات

- انتهى -