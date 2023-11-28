في أول فاعلية تقام في موقع "صفر تلوث" من نوعها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا المقر الرئيسي، عن خططها المستقبلية في الاستدامة والتنقل الكهربائي وذلك من خلال فاعلية إعلامية اتسمت بكونها اقيمت بموقع يتميز"صفر تلوث" حيث عقدت في معهد SEE في المدينة المستدامة في دبي، بحضور أعلامي كبير من عدة دول من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد تم خلال الفاعلية استعراض مستقبل التنقل الكهربائي المتمثل بعلامة أيونك IONIQ التي تمثل مجموعة السيارات الكهربائية من هيونداي، وقد تم كذلك كشف النقاب عن طرازي أيونك 5 وأيونك 6 الكهربائية بالكامل، والتي تعتبر من أكثر السيارات الكهربائية بالكامل حصداً للجوائز العالمية المرموقة.

وبهذه المناسبة قال براين بارك رئيس شركة هيونداي موتور الشرق الأوسط وأفريقيا المقر الرئيسي :"أن التقدم لصالح الإنسانية هو بمثابة الرسالة الموجهة لرؤية المستقبل لدى شركة هيونداي موتور، من خلال علامة أيونك IONIQ الكهربائية، حيث نطور التقنيات الرائدة لتحقيق الاستدامة في إطار من الإنسانية، نفخر اليوم باطلاق استراتجيتنا المستدامة وتوجهنا الواثق نحو التنقل الكهربائي والذي يسير بشكل منسجم مع التطلعات الطموحة وخطط المعلنة الدول في منطقة الشرق الأوسط لبدئ عملية التحول نحو التنقل الخالي من الانبعاثات الضارة".

صرّح سليمان الزبن – رئيس هيونداي الإمارات – (مؤسسة جمعة الماجد) قائلاً: "تقف هيونداي اليوم كإحدى الشركات التي تسعى إلى تقديم حلول عملية ومبتكرة وصديقة للبيئة، وتقود الثورة الكهربائية من خلال إطلاقها مجموعة سيارات IONIQ الكهربائية بالكامل. نجدد التزامنا بتزويد سوق السيارات في الإمارات العربية المتحدة بوسائل نقل مبتكرة، ونستقبل معًا من خلال هذه المجموعة حقبة جديدة من التميّز في مجال السيارات."

وقد شملت الفاعلية على تجربة قيادة للضيوف الإعلاميين تمكنو من خلالها من قبادة سيارات أيونك 5 وأيونك 6 الكهربائية بالكامل.

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