على دراجة كهربائية، انطلق في الأول من أكتوبر من جمهورية مصر العربية الرحالة والمغامر العالمي علي عبده متوجهاً إلى مؤتمر COP 28 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة مروراً بالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ثم دولة قطر.

أطلقت شركة Terra، وهي شركة إماراتية متخصصة في حلول النقل المستدام، تحدٍ مع الرحالة والمغامر علي عبده على منصة LinkedIn للقيام برحلته داخل الإمارات على دراجتها الكهربائية ليجوب الإمارات السبع دون الحاجة للتوقف لشحن الدراجة.

يأتي هذا التحدِّي خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة استكمالاً لرحلته لمؤتمر COP 28 وتهدف الرحلة في دولة الإمارات إلى الترويج للمؤتمر ورفع الوعي بفوائد وسائل النقل المستدام مثل حلول تبديل بطاريات الدراجات الكهربائية من Terra.

قبِل عبده التحدي، وشرع في رحلته بداية من العاصمة أبوظبي وزار خلالها الإمارات السبع خاتماً رحلته في "إكسبو سيتي"، مقر انعقاد COP 28، دون التوقف لعملية الشحن مستغلاً حلول تبديل البطاريات من Terra وتسليط الضوء على اعتمادية الدراجات الكهربائية وجدوى حلول تبديل البطاريات لتحقيق رحلات طويلة خالية من الانبعاثات.

وتعليقاً على المغامرة، قال حسام زمّار، المؤسِس والمدير التنفيذي لشركة Terra: "سعداء بقيام عبده برحلته حول الإمارات السبع باستخدام دراجة Terra الكهربائية مما يثبت اعتماديتها وقدرتها على قطع مسافات طويلة في كافة الظروف مما يساعد في بناء الثقة بين الشركات لاعتماد وسائل النقل المستدامة"، وأضاف: "نتطلع إلى أن نكون جزءاً مؤثراً من رحلة الشرق الأوسط في الانتقال إلى وسائل النقل المستدامة وخاصة في عمليات توصيل الميل الأخير".

وعلق عبده قائلاً: "كانت تجربة دراجة Terra الكهربائية خلال رحلتي في الإمارات العربية المتحدة تجربة رائعة حيث لم أحتاج إلي التوقف طوال مدة الرحلة لشحن الدراجة مما ساعدني في قطع أكبر مسافة يومية وتوفير الوقت المستغرق في عمليات الشحن المعتادة"، مشدّداً على أهمية الانتقال إلى استخدام وسائل نقل مستدامة لتقليل الانبعاثات والحفاظ علي البيئة.

تعد الرحلة إلى مؤتمر COP 28 جزءاً من مبادرة "The Ride to 2030" والتي تجمع بين جاذبية السفر على الدراجات الكهربائية وأنشطة رفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

#بياناتشركات

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لمحة عن شركة Terra:

تعدّ شركة Terra رائدة في مجال تكنولوجيا التنقّل المستدام، وهي الأولى من نوعها في المنطقة في مجال توفير منصة لتبديل البطاريات فضلاً عن مجموعة واسعة من الدراجات الكهربائية ما يتيح للسائقين تبديل البطاريات ضمن الشبكة الواسعة من محطات التبديل واستبدال البطاريات بسلاسة عبر تطبيقها الذكي، وهو أمر يتيح تحسين عمليات تسليم الميل الأخير وتعزيز الاستدامة البيئية.

لمحة عن الرحالة و المغامر علي عبده:

علي عبده هو أول عربي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية على دراجة كهربائية. حقق عبده ستة أرقام قياسية عالمية؛ منها أطول مسافة قيادة دراجة كهربائية خلال ٢٤ ساعة وأطول رحلة في العالم على دراجة كهربائية ومؤسس مبادرة الرحلة إلى 2030.

يقوم عبده بتنفيذ الرحلة إلى COP 28 تحت رعاية الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ 27 (COP 27) ووزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة المصرية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة.

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