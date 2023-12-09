يهدف لتعزيز منظومة الشركات الناشئة في مجال الحلول المناخية على مستوى المنطقة

برنامج "مسرّعة ميغا غرين" متاح للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع التركيز على حلول الاقتصاد الدائري والتحوّل إلى الطاقة النظيفة وتقنيات الحدّ من آثار التغير المناخي ويشمل أيضًا المياه والزراعة

المسرّع عبارة عن تعاون بين شركات "بيبسيكو" و"سابك" و"أسترولابز" إلى جانب شركاء إستراتيجيين آخرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار فعاليات الأسبوع الأول لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، أعلنت شركات "بيبسيكو" و"سابك" و"أسترولابز" وشركاؤهم الاستراتيجيون عن إطلاق "مسرّعة ميغا غرين" Mega Green Accelerator، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى رعاية الجيل الجديد من المبتكرين في مجال التكنولوجيا على مستوى المنطقة لدعم جهودهم الهادفة إلى تطوير حلول جديدة لمعالجة تحديات الاستدامة الإقليمية والعالمية.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا في درجة الحرارة بمعدل أسرع من المتوسط العالمي بمرتين تقريبًا[1]، وبرغم ذلك فإنّ الدعم والاستثمار في منظومة الابتكار المستدام على مستوى المنطقة لا يتناسب مع الضرورات الملحة لمواجهة هذا الارتفاع. فمن عام 2010، تم تأسيس أقل من 50 شركة ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة بنحو 5000 شركة في أوروبا والولايات المتحدة[2]. ويهدف برنامج "مسرّعة ميغا غرين" إلى تقليص هذه الفجوة، وتعزيز التعاون الإقليمي وتكوين شبكة من المبتكرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعالجة تحديات الاستدامة الأكثر إلحاحًا في المنطقة.

وتتركز أولويات المرحلة الأولى من برنامج المسرّعة على مجالات الاقتصاد الدائري، وتحولات الطاقة النظيفة، والمياه والزراعة، وهي من أكثر القضايا إلحاحًا في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى التمويل الأولي والتوجيه، سيوفر شركاء "مسرّعة ميغا غرين" لرواد الأعمال المشاركين في البرنامج إمكانية الوصول إلى عدد من أبرز قادة الأعمال في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا: "يتميز المبتكرون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإمكانات هائلة قابلة للتوسع، ويقطعون خطوات مهمة نحو تطوير حلول محلية لمواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة. ومن جهة أخرى، يسلط مؤتمر الأطراف "كوب 28" الضوء على الابتكارات المناخية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام. وفي هذا الإطار، تفخر شركة بيبسيكو بدعم الجيل الجديد من قيادات العمل المناخي من خلال برنامج "مسرّعة ميغا غرين"، لسدّ الفجوة بين روّاد الأعمال والشبكات والموارد التي يحتاجون إليها. ونحن ملتزمون بدعم الشركات الناشئة الرائدة أثناء قيامها بتوسيع نطاق حلول الاستدامة وتنمية أعمالها ومساعدتها على إنشاء اتصالات مثمرة".

وبالإضافة إلى شركات "بيبسيكو" و"سابك" و"أسترولابز"، ستعمل "مسرّعة ميغا غرين" على الاستفادة من القدرات والخبرات الفريدة لشركائها الإستراتيجيين بهدف تقديم أفضل ممكن دعم لرواد الأعمال المشاركين. وسيوفر شركاء الاستثمار؛ صندوق حيّ دبي للمستقبل و"فينتشر سوق" و"شروق بارتنرز"، منصّات لفرص الاستثمار والتوجيه في زيادة رأس المال، وتعزيز فرص التواصل، كما سيعملون على التعريف بمعايير بدء التشغيل والمشاركة في عملية الاختيار لتحقيق أقصى قدر من النجاح في الاستثمارات.

ومن جهة أخرى، سيقوم شركاء االمنظومة؛ نادي ريادة الأعمال في كلية لندن للأعمال، و"بيريتك"، ومختبر المشاريع في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومجمّع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، باستقبال المتقدمين من خلال شبكاتهم، ونشر معلومات برنامج المسرّعة والتعريف بالمستجدات حول المتقدمين عبر قنواتهم. كما ستدعم "شنايدر إلكتريك" برنامج المسرّعة كشريك في الجائزة، من خلال مشاركتها في اختيار القائمة النهائية للمشاركين.

وبدوره، قال الدكتور بوب موهن، كبير مسؤولي التقنية والاستدامة في "سابك": "تفخر سابك بتضافر جهودها مع شركة بيبسيكو والشركاء الآخرين لتقديم خبراتنا، وتوجيهاتنا ومواردنا ومنصّتنا لمساعدة ألمع العقول في المنطقة على تحقيق إمكاناتهم الكاملة من خلال "مسرّعة ميغا غرين". ونحن على ثقة بأن أن مثل هذه الشراكات بين القطاعات تحظى بقدر كبير من الأهمية في المعالجة الفعالة للقضايا المعقدة والهامة مثل التغير المناخي. ومع دعمنا لهذه المبادرة نساهم في تحسين الاقتصادات المحلية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الناس والبيئة في وقت واحد".

ومن جانبه، قال رولاند ضاهر، الرئيس التنفيذي لشركة "أسترولابز": "تمثل شراكتنا مع شركة بيبسيكو وسابك خطوة إستراتيجية في وقت حاسم لتسريع الابتكار في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظلّ التركيز القوي على الاستدامة. وتدفق الشركات الدولية المستدامة والمعنية بالشأن المناخي، وتتزايد أهمية المنطقة كمركز عالمي لاختبار الابتكارات الحديثة. وسنبذل من جانبنا جهودًا مضاعفة لإنشاء منظومة تتيح أمام هذه الشركات فرصة للتوسع في الأسواق المحلية. كما نهدف إلى دعم قدرات دول مجلس التعاون الخليجي على الاستجابة للطلب الحالي الكبير على الحلول الخضراء بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق الريادة على مستوى العالم في تطوير ممارسات الأعمال المستدامة ".

ومن الجدير بالذكر أن تركيز "مسرّعة ميغا غرين" على المجالات ذات الأولوية يتوافق مع استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية +pep" ومع أجندات الاستدامة لدى الشركاء الآخرين، فضلًا عن زيادة تعزيز التعاون مع الشركات في جميع أنحاء المنطقة لتحفيز التأثير الإيجابي.

وخلال الأشهر المقبلة، ستقوم شركة بيبسيكو وشركاؤها بنشر تفاصيل إضافية ومعلومات عن تطبيق "مسرّعة ميغا غرين".

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نبذة عن شركة بيبسيكو

يستمتع المستهلكون في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم بمنتجات بيبسيكو أكثر من مليار مرة في اليوم، وحققت الشركة أكثر من 86 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2022، مع مجموعة من الأغذية والمشروبات التي تضم كويكر وماونتن ديو وبيبسي كولا وجاتوريد وتشيتوز ودوريتوس ولايز. كما تتضمن منتجات بيبسيكو مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات اللذيذة، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية التي تحقق كل منها أكثر من مليار دولار من مبيعات التجزئة السنوية التقديرية.

تتمثل رؤيتنا في تحويل بيبسيكو إلى الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأغذية والمشروبات من خلال تحقيق الفوز مع +pep (بيبسيكو الإيجابية). وتعكس إستراتيجية التحوّل الشامل +pep طموحنا للريادة مع التركيز على الاستدامة والعنصر البشري لتحقيق القيمة والنموّ من خلال العمل داخل حدود كوكبنا وإلهام التغير الإيجابي للبيئة والمجتمع.

نبذة عن سابك

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)؛ هي شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة، ويقع مركزها العالمي في مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية. تعمل الشركة في أكثر من خمسين بلداً حول العالم، ويعمل لديها أكثر من (32) ألف موظف. تدير الشركة عملياتها التصنيعية على المستوى العالمي عبر الأمريكتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا الباسيفيك؛ حيث توفر منتجات شديدة التنوع، تشمل: الكيماويات، والبلاستيكيات الاستهلاكية والمتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمعادن. وبفضل تشجيع الشركة للابتكار وتحفيز روح الإبداع؛ فقد تمكنت من تسجيل أكثر من (9948) براءة اختراع. كما تمتلك (سابك) موارد بحثية كبيرة، مع مراكز للابتكار في المناطق الجغرافية الرئيسة حول العالم. تدعم (سابك) زبائنها من خلال تحديد الفرص المتاحة وتطويرها ضمن الأسواق النهائية الرئيسة، مثل: قطاع الإنشاءات والبناء، والأجهزة الطبية، والتغليف، والمغذيات الزراعية، والكهربائيات والإلكترونيات، والنقل، والطاقة النظيفة.

نبذة عن أسترولابز

أسترولابز هي منصّة رائدة للتوسّع بنطاق الأعمال في منطقة الخليج، تعمل على تمكين الشركات ذات النمو المرتفع عبر القطاعات الإستراتيجية. وبفضل ما يتجاوز عشر سنوات من الخبرة في دعم التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تعد أسترولابز الشريك المفضل لأكثر من 1500 شركة توسعت بنطاق أعمالها في جميع أنحاء المنطقة، بمشاركة مجتمع حيوي يضم أكثر من 10,000 من رواد السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. تعمل أسترولابز على تصميم تصميم برامج تركز على القطاعات المختلفة والنتائج بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل سد الفجوات الرئيسية ضمن القطاعات الأساسية في منطقة الخليج. كما تلتزم أسترولابز بتمكين مستقبل القطاعات الرئيسية، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، والمساهمة في الرؤى الإقليمية مثل رؤية السعودية 2030.