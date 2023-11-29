دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت مجموعة اينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، مذكرة تفاهم مع "نيستي"، الشركة الرائدة عالمياً في إنتاج وقود الطائرات المستدام، في خطوة تهدف لاستكشاف فرص توريد وشراء الوقود المستدام في المنطقة خلال السنوات القادمة، وذلك في خطوةٍ تؤكد على نهج اينوك الاستباقي في تعزيز استدامة قطاع الطيران ومسؤوليته تجاه البيئة للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع طاقة الطيران على مستوى المنطقة.

هذا ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن خطط المجموعة لتزويد عملائها كافة بوقود الطائرات المستدام عبر كامل شبكتها بحلول عام 2030، مما يساهم في الحدّ من الانبعاثات الكربونية بنسبة 80٪[1] مقارنةً بوقود الطائرات التقليدي، ويؤكد على نهج اينوك الاستباقي في تعزيز استدامة قطاع الطيران ومسؤوليته تجاه البيئة.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، عن التزام المجموعة بخفض الأثر البيئي المرتبط بإمداداتها من الوقود، قائلاً: "إن توقيع هذه الاتفاقية يؤكد التزام اينوك الراسخ بدعم هدف دولة الإمارات العربية المتحدة المتمثّل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. فقد أطلقنا خططاً لدمج وقود الطائرات المستدام بشكل كامل في عملياتنا التشغيلية في 2030 وذلك وضمن سعي اينوك الدؤوب لتحقيق الاستدامة."

وأضاف الفلاسي: "نطمح من خلال اعتمادنا وقود الطائرات المستدام إلى وضع معايير جديدة لممارسات الأعمال التي تعزز مكانتنا الرائدة في إرساء مستقبل أكثر استدامة في القطاع. وبالتزامن مع سعينا لدمج وقود الطيران المستدام في عملياتنا التشغيلية، ندعو نظراءنا في القطاع، وأصحاب المصلحة، والمجتمع الأوسع للانضمام إلينا في هذه الرحلة التحويلية نحو تحقيق مستقبل مستدام ومرن لدولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم أجمع."

وبالاستفادة من خبرات "نيستي" كشركة رائدة عالمياً في حلول الطاقة المتجددة والدائرية، ومكانة اينوك الاستثنائية كمورّد رائد لوقود الطائرات في المنطقة، تسهم هذه الشراكة بدور رئيسي في تشكيل مستقبل وقود الطائرات المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه، قال أليكسندر كيوبير، نائب الرئيس - أعمال الطيران المتجدد في نيستي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يعدّ وقود الطائرات المستدام حلاً متاحاً لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن السفر الجوي. إن توقيع هذه الاتفاقية الهامّة مع اينوك لاستكشاف فرص توريد وقود الطائرات المستدام في السنوات المقبلة يؤكّد التزامنا بدعم شركات الطيران في المنطقة ويعكس أيضاً أهمية التعاون مع الشركاء الطموحين لزيادة توافر وقود الطائرات المستدام واستخدامها."

ويمتاز وقود الطيران المستدام SAF المشتق 100% من المواد الأولية المستدامة بقدرته على تقليل انبعاثات الكربون الناتجة عن الرحلات الجوية بنسبة تصل إلى 80٪ خلال دورة حياة الوقود، مقارنة باستخدام وقود الطائرات التقليدي. وإدراكاً لهذا الدور الحاسم الذي يسهم به وقود الطيران المستدام SAF في معالجة التحديات البيئية المتعلقة بقطاع الطيران، يأتي تعاون اينوك و"نيستي" لاستكشاف إمكانية توريد وشراء هذا الوقود في دبي والمنطقة.

وقد استطاعت اينوك ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في المنطقة في دعم الرحلات الجوية التي تعمل بوقود الطائرات المستدام بنسبة 100٪، عبر مساهمتها مؤخراً في توفير مزيج وقود الطيران المستدام Neste MY لتشغيل رحلة طيران الإمارات التجريبية الأولى في العالم باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100%.

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نبذة عن مجموعة اينوك

شركة بترول الإمارات الوطنية ’اينوك‘ هي مجموعة متكاملة ورائدة في قطاع الطاقة العالمي، مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وتعد جزء لا يتجزأ من نجاح الإمارة. وتندرج العمليات التشغيلية للمجموعة ضمن عدة قطاعات هي الاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والإمداد، والتجارة والتصنيع، ومنشآت التخزين، وأعمال التجزئة والتوزيع، ووقود الطائرات والمنتجات النفطية للاستخدامات التجارية والصناعية. كما تتضمن الأعمال غير النفطية للمجموعة كلاً من خدمات السيارات، وخدمات البيع بالتجزئة، إضافة إلى حلول تطوير المشاريع المتكاملة. ومن خلال محفظة عملياتها المتكاملة وموظفيها البالغ عددهم أكثر من أحد عشر ألف موظف، تقدّم اينوك خدمات رائدة لآلاف العملاء في ستين سوقاً، مع الالتزام بتزويدهم بأعلى معايير الخدمة، وتوفير أحدث الابتكارات التقنية وأفضل الممارسات العملية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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سريشتي سوني | طيف صالح

أصداء بي سي دبليو | دبي، الإمارات العربية المتحدة

Srishti.Soni@bcw-global.com | Taief.Saleh@bcw-global.com

نبذة عن "نيستي":

تعمل شركة "نيستي" (المدرجة في بورصة ناسداك هيلسينكي تحت الرمز NESTE) على إيجاد حلول لمكافحة تغير المناخ وتسريع التحوّل إلى الاقتصاد الدائري. وتقوم الشركة بتكرير النفايات والبقايا والمواد الخام المبتكرة وتحويلها إلى وقود متجدد ومواد أولية مستدامة للمواد البلاستيكية وغيرها من المواد.

باعتبارها شركة رائدة عالمياً في إنتاج وقود الطائرات المستدام والديزل المتجدد، مع تطوير الحلول الدائرية للمواد الخام والمتجددة للبوليمرات والمواد الكيميائية، تعمل "نيستي" على مساعدة عملائها على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بما لا يقل عن 20 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.

يتمثل طموح "نيستي" في جعل مصفاة بورفو لتكرير النفط في فنلندا المصفاة الأكثر استدامة في أوروبا بحلول عام 2030. وتلتزم الشركة بالوصول إلى إنتاج محايد للكربون بحلول عام 2035، وستعمل على تقليل كثافة انبعاثات الكربون من المنتجات المباعة بنسبة 50% بحلول عام 2040. كما وضعت الشركة معايير عالية للتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان وسلسلة التوريد. وقد تم إدراج الشركة باستمرار في مؤشرات داو جونز للاستدامة والقائمة العالمية لأكثر 100 شركة مستدامة في العالم. في عام 2022، بلغت إيرادات "نيستي" 25.7 مليار يورو. اقرأ المزيد: Neste.com

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[1] عند استخدامها بشكل غير ممزوج، وتحسب باستخدام منهجيات تقييم دورة الحياة (LCA)، مثل منهجية كورسيا