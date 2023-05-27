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سوريا في الجامعة العربية 

السعودية

فريق فني سعودي في سوريا لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة

فريق فني سعودي في سوريا لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة
فريق فني سعودي في سوريا لبحث إجراءات إعادة فتح سفارة المملكة
سوريا

مباشر: قمة جامعة الدول العربية تختتم أعمالها بعد حضور تاريخي للرئيسين السوري والأوكراني وغياب قطري

مباشر: قمة جامعة الدول العربية تختتم أعمالها بعد حضور تاريخي للرئيسين السوري والأوكراني وغياب قطري
مباشر: قمة جامعة الدول العربية تختتم أعمالها بعد حضور تاريخي للرئيسين السوري والأوكراني وغياب قطري
أخبار سياسية

زاوية بودكاست: قمة عربية، ظروف استثنائية وصندوق ذهب

زاوية بودكاست: قمة عربية، ظروف استثنائية وصندوق ذهب
زاوية بودكاست: قمة عربية، ظروف استثنائية وصندوق ذهب
إنفوجرافك

إنفوجرافك: تباطؤ النمو وانخفاض الليرة، نظرة على اقتصاد سوريا العائدة للجامعة العربية

إنفوجرافك: تباطؤ النمو وانخفاض الليرة، نظرة على اقتصاد سوريا العائدة للجامعة العربية
إنفوجرافك: تباطؤ النمو وانخفاض الليرة، نظرة على اقتصاد سوريا العائدة للجامعة العربية
فيديو

فيديو: سوريا في القمة العربية من جديد بعد غياب طويل

فيديو: سوريا في القمة العربية من جديد بعد غياب طويل
فيديو: سوريا في القمة العربية من جديد بعد غياب طويل
سوريا

مُحدث: الرئيس السوري يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية

مُحدث: الرئيس السوري يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية
مُحدث: الرئيس السوري يصل السعودية للمشاركة في القمة العربية
سوريا

الإمارات تدعو الرئيس السوري إلى حضور قمة المناخ "COP28" التي تستضيفها

الإمارات تدعو الرئيس السوري إلى حضور قمة المناخ \"COP28\" التي تستضيفها
الإمارات تدعو الرئيس السوري إلى حضور قمة المناخ \"COP28\" التي تستضيفها
سوريا

السعودية تدعو الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية

السعودية تدعو الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية
السعودية تدعو الرئيس السوري للمشاركة في القمة العربية
السعودية

مُحدث- السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

مُحدث- السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
مُحدث- السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
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