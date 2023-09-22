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زلزال المغرب وتداعياته الاقتصادية

أهم الأخبار

زاوية بودكاست: تمويل لإعادة الإعمار.. وتثبيت لأسعار الفائدة

زاوية بودكاست: تمويل لإعادة الإعمار.. وتثبيت لأسعار الفائدة
زاوية بودكاست: تمويل لإعادة الإعمار.. وتثبيت لأسعار الفائدة
المغرب

المغرب: 120 مليار درهم الميزانية المتوقعة لإعادة إعمار 6 أقاليم متضررة من الزلزال

المغرب: 120 مليار درهم الميزانية المتوقعة لإعادة إعمار 6 أقاليم متضررة من الزلزال
المغرب: 120 مليار درهم الميزانية المتوقعة لإعادة إعمار 6 أقاليم متضررة من الزلزال
تضخم

ارتفاع معدل التضخم السنوي في المغرب في أغسطس

ارتفاع معدل التضخم السنوي في المغرب في أغسطس
ارتفاع معدل التضخم السنوي في المغرب في أغسطس
مصر

مصر: هزة أرضية الأربعاء بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر

مصر: هزة أرضية الأربعاء بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر
مصر: هزة أرضية الأربعاء بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر
المغرب

صندوق النقد الدولي يعتزم إقراض المغرب 1.3 مليار دولار للتكيف مع تغيرات المناخ

صندوق النقد الدولي يعتزم إقراض المغرب 1.3 مليار دولار للتكيف مع تغيرات المناخ
صندوق النقد الدولي يعتزم إقراض المغرب 1.3 مليار دولار للتكيف مع تغيرات المناخ
المغرب

صندوق النقد والبنك الدوليان يقرران عقد اجتماعاتهما السنوية في موعدها بالمغرب

صندوق النقد والبنك الدوليان يقرران عقد اجتماعاتهما السنوية في موعدها بالمغرب
صندوق النقد والبنك الدوليان يقرران عقد اجتماعاتهما السنوية في موعدها بالمغرب
المغرب

تحليل مطول - فاتورة زلزال المغرب الاقتصادية.. من سيدفعها؟

تحليل مطول - فاتورة زلزال المغرب الاقتصادية.. من سيدفعها؟
تحليل مطول - فاتورة زلزال المغرب الاقتصادية.. من سيدفعها؟
أهم الأخبار

زاوية بودكاست: أسبوع حافل .. زلزال، إعصار واحتمالية عزل

زاوية بودكاست: أسبوع حافل .. زلزال، إعصار واحتمالية عزل
زاوية بودكاست: أسبوع حافل .. زلزال، إعصار واحتمالية عزل
بيان صحفي

وكالة الإمارات للفضاء تدعم جهود الإغاثة الدولية في المغرب

وكالة الإمارات للفضاء تدعم جهود الإغاثة الدولية في المغرب
وكالة الإمارات للفضاء تدعم جهود الإغاثة الدولية في المغرب
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