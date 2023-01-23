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دافوس 2023

بيان صحفي

اختيار محمد القرقاوي عضواً في مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس"

اختيار محمد القرقاوي عضواً في مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس\"
اختيار محمد القرقاوي عضواً في مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس\"
بيان صحفي

خلفان جمعة بلهول عضواً في اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي

خلفان جمعة بلهول عضواً في اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي
خلفان جمعة بلهول عضواً في اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي
بيان صحفي

"ماجنوم العقارية" و"فوربس" تعلنان عن شراكة لتشييد مشروع "فوربس إنترناشيونال تاور"

\"ماجنوم العقارية\" و\"فوربس\" تعلنان عن شراكة لتشييد مشروع \"فوربس إنترناشيونال تاور\"
\"ماجنوم العقارية\" و\"فوربس\" تعلنان عن شراكة لتشييد مشروع \"فوربس إنترناشيونال تاور\"
بيان صحفي

سارة الأميري: "صناعة الفضاء في الإمارات أثرت ايجابياً على مختلف مكونات المجتمع"

سارة الأميري: \"صناعة الفضاء في الإمارات أثرت ايجابياً على مختلف مكونات المجتمع\"
سارة الأميري: \"صناعة الفضاء في الإمارات أثرت ايجابياً على مختلف مكونات المجتمع\"
بيان صحفي

عمر سلطان العلماء: الإمارات نجحت في توظيف التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة

عمر سلطان العلماء: الإمارات نجحت في توظيف التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة
عمر سلطان العلماء: الإمارات نجحت في توظيف التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة
السعودية

وزير: 80 شركة عالمية فتحت مقرات إقليمية بالسعودية خلال نحو عامين

وزير: 80 شركة عالمية فتحت مقرات إقليمية بالسعودية خلال نحو عامين
وزير: 80 شركة عالمية فتحت مقرات إقليمية بالسعودية خلال نحو عامين
الإمارات

الإمارات في نقاشات مبكرة مع الهند لتسوية المعاملات غير نفطية بالروبية

الإمارات في نقاشات مبكرة مع الهند لتسوية المعاملات غير نفطية بالروبية
الإمارات في نقاشات مبكرة مع الهند لتسوية المعاملات غير نفطية بالروبية
بيان صحفي

وزارة الاقتصاد والتخطيط تتعاون مع UpLink للتصدي للمخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في المناطق القاحلة

وزارة الاقتصاد والتخطيط تتعاون مع UpLink للتصدي للمخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في المناطق القاحلة
وزارة الاقتصاد والتخطيط تتعاون مع UpLink للتصدي للمخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في المناطق القاحلة
بيان صحفي

حكومة الإمارات تستعرض تجربتها الرائدة في تصميم المستقبل بدافوس

حكومة الإمارات تستعرض تجربتها الرائدة في تصميم المستقبل بدافوس
حكومة الإمارات تستعرض تجربتها الرائدة في تصميم المستقبل بدافوس
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