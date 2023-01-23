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مصر
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الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
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أسهم
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دافوس 2023
دافوس 2023
بيان صحفي
اختيار محمد القرقاوي عضواً في مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس"
بيان صحفي
خلفان جمعة بلهول عضواً في اللجنة التوجيهية لحوكمة الميتافيرس التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي
بيان صحفي
"ماجنوم العقارية" و"فوربس" تعلنان عن شراكة لتشييد مشروع "فوربس إنترناشيونال تاور"
بيان صحفي
سارة الأميري: "صناعة الفضاء في الإمارات أثرت ايجابياً على مختلف مكونات المجتمع"
بيان صحفي
عمر سلطان العلماء: الإمارات نجحت في توظيف التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة
السعودية
وزير: 80 شركة عالمية فتحت مقرات إقليمية بالسعودية خلال نحو عامين
الإمارات
الإمارات في نقاشات مبكرة مع الهند لتسوية المعاملات غير نفطية بالروبية
بيان صحفي
وزارة الاقتصاد والتخطيط تتعاون مع UpLink للتصدي للمخاطر التي تواجه الأمن الغذائي في المناطق القاحلة
بيان صحفي
حكومة الإمارات تستعرض تجربتها الرائدة في تصميم المستقبل بدافوس
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