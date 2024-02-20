مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>تغطيات زاوية >جديد مصر

جديد مصر

مصر

تسعير الدولار وفق شهادات إيداع "التجاري الدولي" يسجل الثلاثاء أكبر تراجع في أسبوعين

تسعير الدولار وفق شهادات إيداع \"التجاري الدولي\" يسجل الثلاثاء أكبر تراجع في أسبوعين
تسعير الدولار وفق شهادات إيداع \"التجاري الدولي\" يسجل الثلاثاء أكبر تراجع في أسبوعين
الإمارات العربية المتحدة

بلومبرغ: "مبادلة للاستثمار" الإماراتية تدرس الاستحواذ على حصة بمطار هيثرو البريطاني

بلومبرغ: \"مبادلة للاستثمار\" الإماراتية تدرس الاستحواذ على حصة بمطار هيثرو البريطاني
بلومبرغ: \"مبادلة للاستثمار\" الإماراتية تدرس الاستحواذ على حصة بمطار هيثرو البريطاني
مصر

مصر: توقيع اتفاقية لإقامة محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء لمصنع للألومنيوم

مصر: توقيع اتفاقية لإقامة محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء لمصنع للألومنيوم
مصر: توقيع اتفاقية لإقامة محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء لمصنع للألومنيوم
مصر

مصر: الإفراج عن ناشر معارض بعد سجنه 6 أشهر

مصر: الإفراج عن ناشر معارض بعد سجنه 6 أشهر
مصر: الإفراج عن ناشر معارض بعد سجنه 6 أشهر
مصر

العقود الآجلة للجنيه المصري ترتفع لـ 64 جنيه بتعاملات الثلاثاء

العقود الآجلة للجنيه المصري ترتفع لـ 64 جنيه بتعاملات الثلاثاء
العقود الآجلة للجنيه المصري ترتفع لـ 64 جنيه بتعاملات الثلاثاء
مصر

بورصة مصر: سهما طلعت مصطفى وسوديك فوق 50 جنيه خلال تداولات الثلاثاء

بورصة مصر: سهما طلعت مصطفى وسوديك فوق 50 جنيه خلال تداولات الثلاثاء
بورصة مصر: سهما طلعت مصطفى وسوديك فوق 50 جنيه خلال تداولات الثلاثاء
اقتصاد

مصر: سعر الدولار في السوق الموازي يتحرك فوق 63 جنيه

مصر: سعر الدولار في السوق الموازي يتحرك فوق 63 جنيه
مصر: سعر الدولار في السوق الموازي يتحرك فوق 63 جنيه
مصر

ارتفاع طفيف بتكلفة التأمين على الديون المصرية لدى إغلاق الاثنين

ارتفاع طفيف بتكلفة التأمين على الديون المصرية لدى إغلاق الاثنين
ارتفاع طفيف بتكلفة التأمين على الديون المصرية لدى إغلاق الاثنين
مصر

تسعير الدولار مقابل الجنيه المصري وفق أسعار الذهب يرتفع بنسبة طفيفة الاثنين

تسعير الدولار مقابل الجنيه المصري وفق أسعار الذهب يرتفع بنسبة طفيفة الاثنين
تسعير الدولار مقابل الجنيه المصري وفق أسعار الذهب يرتفع بنسبة طفيفة الاثنين
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة
الأكثر شعبية
1.

البنك الأهلي السعودي يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

2.

"بلتون" و"إي إف جي القابضة" تقودان ارتفاع البورصة المصرية الأحد

3.

الدولار يُتداول أدنى من مستوى 63 جنيه في السوق الموازي بمصر

4.

مصر تتوقع نمو من 6% إلى 7% بقطاع السياحة في 2024

5.

وزيرة: مصر تستهدف معدل نمو 4.2% في العام المالي 2024-2025

الأحدث في الأخبار
1

تسعير الدولار وفق شهادات إيداع "التجاري الدولي" يسجل الثلاثاء أكبر تراجع في أسبوعين

2

بلومبرغ: "مبادلة للاستثمار" الإماراتية تدرس الاستحواذ على حصة بمطار هيثرو البريطاني

3

مصر: توقيع اتفاقية لإقامة محطة طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء لمصنع للألومنيوم

4

تشارت - إنفوجرافك: أداء 10 بورصات عربية في 2023

5

مصر: الإفراج عن ناشر معارض بعد سجنه 6 أشهر